يارا ترجئ تصوير “بحر هموم”

قررت الفنانة اللبنانية يارا تأجيل تصوير أغنية “بحر هموم” بعد انشغالها بتصوير أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب، “نجوم بلا حدود” على شاشة تلفزيون “الآن”.

وكانت أغنية “بحر هموم” التي اطلقت ضمن البوم “معذبني الهوى” قد نالت شعبية كبيرة منذ طرحها في شهر اكتوبر العام الماضي.

وانضمت يارا الى لجنة التحكيم “نجوم بلا حدود” والى جانبها الفنانان فايا يونان، وائل منصور، وتقدم البرنامج الاعلامية كارلا حداد.

يعد “نجوم بلا حدود” الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يدعو الشباب الى تصوير وتحرير مقاطع فيديو، يعرضون فيها مواهبهم بمهمات، ومواضيع مختلفة، تختارها لجنة التحكيم، وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتنافس المتسابقون اسبوعيا لنيل لقب الموسم الثاني من “نجوم بلا حدود” من خلال الحصول على اعلى الدرجات من الحكام واصوات الجمهور، الذي سينقذ احد المتسابقين من منطقة الخطر.