ياسر المصري في «أمر واقع»

انضم الفنان الاردني ياسر المصري لابطال مسلسل «امر واقع» من تأليف محمد رفعت، واخراج التونسي مجدي السميري، وسيعرض في رمضان المقبل.

ويعقد صناع العمل وكل من كريم فهمي، ريم مصطفى، احمد رفيق، نجلاء بدر، دينا فؤاد وملك قورة، بالاضافة الى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، جلسات عمل لبدء تصوير العمل خلال ايام.

يذكر ان ياسر المصري عرض له مسلسل «الجماعة 2» في رمضان الماضي وجسد فيه دور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وساهم المسلسل في شهرته بمصر.

شارك المصري في عدد من المسلسلات الاردنية التاريخية والبدوية، منها «ذي قار» في دور «عمرو بن ثعلبة السيار»، «زمان الوصل»، «راس غليص» في دور «رداد» ومسلسلات «دعاة على ابواب جهنم» ، «الفرداوي»، و«الطوفان».

وكانت المشاركة الاولى لياسر المصري في عمل فني مصري هو فيلم «كف القمر» عام 2011 وبعدها شارك في مسلسل تحت «الارض» 2013، «دهشة» 2014، و«العهد» عام 2015.