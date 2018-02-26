ياسمين علي تصور “حب زمان”

انهى المخرج اللبناني فادي حداد برفقة فريق فني متخصص تجهيزات البدء في تصوير الكليب الاول للمطربة المصرية ياسمين علي، التي تتولى انتاجه شركة LifeStyLezStudios في اول تعاون فني بينهما بعد ان امنت بموهبتها وتعاقدت معها.

الاغنية بعنوان “حب زمان” من كلمات تامر حسين والحان محمد يحيى وتوزيع جيوز، وسيتم تصوير الكليب على مدار ثلاثة ايام بالقاهرة خلال الاسبوع الجاري تحت اشراف فريق من ادارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.