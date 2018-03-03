“يا غلاي”… نوال الكويتية زارت ذوي الاحتياجات

طرحت الفنانة نوال الكويتية قبل أيام أغنية “يا غلاي” عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، من كلمات عبدالله وألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبدالله.

وكانت نوال زارت “مركز المستقبل “الذي يهتم بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى بكائها لتأثرها الشديد بهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها كضيفة شرف في “المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية للأطفال والبالغين”، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث لم تتمكن من حبس دموعها، فبكت وطلبت إيقاف التصوير.

من ناحية أخرى، ردت نوال على ما قاله المتحدث الرسمي لقناة “MBC” مازن حايك بأنه تم إبلاغها باستبعادها من برنامج “The Voice” لأسباب تعاقدية مع الشركة صاحبة انتاج البرنامج بالشرق الأوسط ونفت كل ما قاله.

نوال قالت: اتصلوا بي وأبلغوني قرارهم وهو أنهم سيعرضون البرنامج كما صور، وذلك قبل يوم واحد من عرض “ذا فويس”.. دون أي مفاوضات أو مناقشات ما جعلني أتفاجأ، فالإدارة اتصلت بي وابلغتني كنوع من تحصيل حاصل”.

واضافت:”قبل يومين من هذا القرار كنت أجريت اتصالا بهم وسألتهم عن سبب التأخير في توقيع العقد معي، لأني شعرت بنوع من المماطلة، فقالوا لا مشاكل وكل شيء يجري على قدم وساق، فأقفلت الخط مرتاحة”.

وعن رفضها المشاركة في لجنة تحكيم الموسم الخامس من البرنامج، قالت: “لان الموقف الذي حصل معي لا يمكن لأي أمر آخر أن يرضيني”، مؤكدة أن هذا التصرفات أثرت سلباً على علاقتها المستقبلية مع “MBC”.