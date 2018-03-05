«يد» السالمية يعبر برقان بصعوبة بالممتاز

كتب – خالد العنزي:

تمكن يد السالمية من عبور برقان بصعوبة وفاز عليه بنتيجة ٢٦-٢ «الشوط الاول ١٢-١٢» في افتتاح منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز امس والتي اقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، وادار اللقاء الحكمان محمد بويابس واحمد الجيماز والمراقب شاكر ابل.

وبهذا الفوز اصبح للسماوي ثلاث نقاط في صدارة الترتيب مع العميد الذي لم يلعب بالجولة الاولى كونه اول الدمج وتأهل للممتاز بثلاث نقاط، بينما صعد السالمية بنقطة لاحتلاله المركز الثالث خلف الابيض وكاظمة الثاني.

شهد الشوط الاول تفوق طفيف للسالمية بفضل تألق وخبرة مهدي القلاف وعبدالرحمن سند وعبداللطيف الدوسري ومحمد البلوشي وخلفهم الحارس عبدالله جرخي، واستطاع مدرب الفريق الوطني خالد الملا توظيف امكانيات لاعبيه عبر اغلاق الدفاع واللعب عبر تصويبات القلاف وسند من خارج منطقة التسعه والهجمات المرتدة.

اما برقان فقد قدم شوط اول ممتاز وكان ندا للسماوي وتفوق عليه ببعض فترات الشوط بخبرة سعد السالم ومشاري العتيبي والعائد من الاصابة نصير حسن.

وفي الشوط الثاني، اكمل السماوي تألقه وتقدم طوال الشوط على برقان مستغلاً الاستبعادات المؤقتة دقيقتين للاعبين برقان، رغم اصابة لاعب الجناح عبدالعزيز الزعابي وخروجه من الملعب قبل نهاية المباراة ب١٢ دقيقة.

وتمكن السماوي من حسم النتيجة بنهاية اللقاء لمصلحته، في ظل الروح القتالية التي بذلها الثنائي السالم ونصير اخر خمس دقائق.