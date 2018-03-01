يد السماوي يوقف قطار انتصارات الأبيض

كتب – خالد العنزي:

أوقف السالمية سلسلة انتصارات الأبيض في دوري اليد التي استمرت من مايو 2013 بعدما خطف عبدالعزيز الزعابي هدف التعادل لتنتهي المباراة 22-22، كما شهدت الكثير من التوقف بعد المشاحنات بين اللاعبين وتدخل رجال القوات الخاصة ليتصدر العميد دوري الدمج برصيد 27 نقطة بينما تراجع السالمية للمركز الثالث بـ 25 نقطة بعد تساويه مع كاظمة وحسمت المواجهة المباشرة بينهما الترتيب.

ادار اللقاء الذي اقيم على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، الحكمان احمد المطوع وهاني ابل .

وكان كاظمة قد قفز للمركز الثاني بالترتيب العام بفوزه امس ايضا على التضامن بنفس الجولة وبنتيجة ٣١-١٦ «الشوط الاول ١٥-٩» . ورفع «البرتقالي» رصيده الى 25 نقطة، بينما التضامن الفريق الوحيد الذي لم يحقق اي فوز بدوري الدمج ويقبع بالمركز الاخير دون رصيد.

وبعد ختام الاسبوع الـ15 من الدمج، وحسب لوائح البطولة، صعد «الابيض» الى الممتاز كأول الدمج وبجعبته ثلاث نقاط، بينما صعد كاظمة الثاني بنقطتين والسالمية بنقطة وبرقان والصليبخات دون نقاط.

وتلعب فرق الممتاز دوري من دورين «ذهاب واياب» يحقق اللقب الفريق الذي يحصد اكبر عدد من النقاط، بينما تلعب الفرق اصحاب المراكز من السادس الى الخامس عشر، دوري الدرجة الاولى من مجموعتين «مرحلة واحدة» يتأهل بختامه اول وثاني كل مجموعة الى المربع الذهبي والذي يقام بنظام المقص.

وستقوم لجنة المسابقات باتحاد اللعبة غداً او بعد غد بإصدار جدول الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى والذي من المتوقع ان تبدأ المنافسات الاسبوع المقبل. وشهد لقاء الكويت والسالمية اثارة وندية من الطرفين حيث تقاسما التقدم خلال اللقاء وقدم السماوي نفسه كمنافس قوي على لقب الدوري لهذا الموسم حيث تألق منه الحارس علي صفر ومهدي القلاف وعبدالرحمن سند بينما برز من الكويت محمد الغربللي وصالح الموسوي ومشاري صيوان والحارس احمد الفرحان.

وعاب الفريقان خلال شوطي المباراة النرفزه الزائدة والاستعجال بالتسديد لتسجيل الاهداف.

من ناحيته، اعرب هيثم الرشيدي مساعد مدرب نادي الكويت، عن سعادته لحصول فريقه على المركز الاول بدوري الدمج وبالعلامة الكاملة، وقال: كل هذا نتيجة تكاتف بين الجهاز الاداري بقيادة نائب الرئيس خالد الغانم والجهاز الفني واللاعبين الذين عملوا منذ الموسم وبذلوا مجهودا مضاعفا لاسعاد الجماهير ومواصلة تحقيق الانجازات التي تسجل باسم الابيض.