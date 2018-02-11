«يد» الصليبخات يلاقي الجهراء في الدمج

كتب – خالد العنزي:

يدخل الفريق الاول لكرة اليد بنادي الصليبخات»الخامس بـ15 نقطة» مباراته اليوم امام الجهراء «الحادي عشر بسبع نقاط» في الرابعة والنصف عصرا، بافتتاح مواجهات الاسبوع الثالث عشر من دوري الدمج، وعينه على نقطتي اللقاء وعدم التفريط بهما، وذلك لمواصلة المنافسة على إحدى البطاقتين المتبقيتين للتأهل للممتاز بعد ان ضمنت فرق السالمية والكويت وكاظمة الصعود.

ويلعب اليوم ايضا ضمن نفس الاسبوع اليرموك «الرابع عشر بنقطتين» مع الساحل «الثالث عشر بخمس نقاط» في السادسة والنصف مساء، على ان تختتم مباريات اليوم الاول في السابعة مساء بين النصر «الثاني عشر بخمس نقاط» مع الشباب «التاسع بثمان نقاط»، وتقام المباريات على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية.

يعتبر اللقاء الاول بين الصليبخات والجهراء هو الأهم كون الصليبخات منافس على التأهل للممتاز مقابل هبوط الجهراء واليرموك والساحل والنصر والشباب لدوري الدرجة الاولى رسميا، ويتبقى للصليبخات مباراة أخيرة بالاسبوع الـ14 امام الفحيحيل ولن يلعب في الاسبوع الاخيرة الذي يبدأ يوم 27 الجاري.

من جانبه، أكد مدرب يد الصليبخات الوطني فيصل صيوان، عزم الفريق التأهل مع الخمسة الكبار الى الدوري الممتاز الذي يتأهل له الفرق اصحاب المراكز الخمسة الاولى بنهاية الدمج.

وقال: «يحتل الصليبخات الآن وقبل مباراته اليوم مع الجهراء، المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ولدينا لقاء اخير مع الفحيحيل، ونسعى للصعود الى الممتاز.

ويعود صيوان على لاعبي الخبرة، محمد فلاح وعبدالرحمن فخري وجراح خيرالله وثنيان الحربي ويوسف صيوان والحارس خالد مدوه، فيما يغيب اليوم حامد مزعل للاصابة.

ويحتاج الصليبخات للتأهل الى الممتاز رسمياً الفوز على الجهراء والفحيحيل، مقابل تعثر برقان في مباراتين من ثلاث، أو خسارة خيطان مباراة من ثلاث مباريات متبقية له.