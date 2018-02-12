“يد” الصليبخات يواصل تقدمه للممتاز

كتب – خالد العنزي:

تمكن الفريق الاول لكرة اليد بنادي الصليبخات من تعزيز مكانته ضمن الفرق المنافسة للتأهل الى الدوري الممتاز، بفوزه أمس على الجهراء بنتيجة ٢١-١٧ “الشوط الاول ١١-١١” بافتتاح مباريات الاسبوع الثالث عشر من الدمج حيث تقدم من المركز الخامس الى الرابع برصيد ١٧ نقطة، بينما الجهراء بالمركز الحادي عشر بسبع نقاط، واقيم اللقاء على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية واداره الحكمان احمد المطوع وبدر المطوع.

وتألق من الصليبخات حارسه خالد مدوه الذي ذاد عن مرماه وتصدى لتصويبات الخط الخلفي للجهراء احمد مفرح وعبدالله الحجرف ببساله وكان احد سباب فوز فريقه.

وتستكمل مباريات الاسبوع الـ13 اليوم، حيث يلتقي خيطان “السادس وله 14 نقطة” مع العربي “الثامن بـ9 نقاط” في الخامسة مساء، وهو لقاء مهم جداً لخيطان كونه لا يزال بدائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للدوري الممتاز، على ان تقام المباراة الثانية في السادسة والنصف مساء بين القرين “السابع بـ12 نقطة” والتضامن “الاخير دون رصيد” وهو لقاء من طرف واحد للقرين.

وبالعودة لمباريات اليوم، يسعى خيطان في اللقاء الاول لمواصلة البقاء كأحد المنافسين على البطاقتين المتبقيتين للدوري الممتاز بعد ان حجز السالمية والكويت وكاظمة البطاقات الثلاثة الاولى مسبقاً، الا انه سيواجه فريق ليس لديه ما يخسره بعد ان ابتعد عن الممتاز بخصم ست نقاط من رصيده بسبب قضية المحترف مجدي الى جانب انسحاب الفريق امام الكويت بالاسبوع الـ11 وعودته مرة اخرى للمشاركة بالاسبوع الماضي حيث سجل “الاخضر” نتيجة كبيرة على التضامن قوامها 39-25 ، لذلك لن تحسم نتيجة اللقاء مبكرا، وذا ما خسر خيطان المباراة فإن حظوظه ستتراجع في التأهل للممتاز.

اللقاء الثاني من طرف واحد، وتميل كفته للقرين، الذي يجب ان يفوز بجميع مبارياته امام التضامن وخيطان والشباب على التوالي وينتظر نتائج الفرق الاخرى عل وعسى ان يتأهل للممتاز بضربة حظ.