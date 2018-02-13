“يد” العربي ينهي آمال خيطان بالتأهل لـ “الممتاز”

كتب – خالد العنزي:

فاز العربي على خيطان امس بنتيجة ٣١-٢٧ “الشوط الاول ١٧-١٤” لينهي اماله بالمنافسة على احدى بطاقات التأهل للدوري الممتاز حيث تجمد رصيده عند ١٤ نقطة بالمركز السادس بينما رفع الاخضر وصيده الى ١١ نقطة الا انه يبقى بالمركز الحادي عشر.

اقيم اللقاء على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية واداره الحكمان ثامر اشكنوني واحمد الاحمد، وشهد حادثة غريبة بالدقائق الخمس الاخيرة من الشوط الاول بعد حدوث تلاسن بين مدرب خيطان الوطني اسماعيل عبدالقدوس ولاعب الفريق عبدالعزيز التراك، بسبب عدم اتباع اللاعب لتعليمات المدرب بالمباراة، مادعى اللاعب لترك الصالة دون الاستئذان من الحكام فقام على اثرها الحكم احمد الاحمد باشهار البطاقة الزرقاء بوجه التراك (سوء سلوك جسيم) ما يعني غيابه عن المباراتين المتبقيتين للفريق بالدمج.

وتقام اليوم مباراتين في ختام منافسات الاسبوع الـ ١٣ حيث يلتقي في الخامسة مساء كاظمة مع السالمية ويلعب في السادسة والنصف الكويت وبرقان.

في المباراة الاولى يسعي السالمية المتصدر بـ24 نقطة لتحقيق الفوز ومواصلة تربعة على قمة الترتيب وذلك على حساب كاظمة الثالث بـ21 نقطة الطامح في ايقاف تقدم السالمية وتحقيق نتيجة ايجابية .

وفي المباراة الثانية يسعي الكويت الثاني بـ22 نقطة لتحقيق الفوز والاقتراب من قمة الترتيب على حساب برقان الخامس بـ16 نقطة والساعي لتحقيق الفوز وحجز مقعهده بين الخمسة الكبار.