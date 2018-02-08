«يد» العميد يقسو على القرين بالدمج

كتب – خالد العنزي:

قسا فريق العميد لكرة اليد على نظيره القرين وهزمه بنتيجة 31-20 «الشوط الاول 13-6» في اللقاء الذي جرى بينهما اول من امس على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية في ختام منافسات الاسبوع الثاني عشر من دوري الدمج واداره الحكمان جاسم السويلم وثامر اشكنوني، وبهذا الفوز رفع «الابيض» رصيده الى 22 نقطة متقدما للمركز الثاني في سلم الترتيب خلف السالمية المتصدر بـ24 نقطة، بينما لا يزال رصيد القرين متجمداً عند النقاط الـ12 بالمركز السابع وهو مركز غير مؤهل للدوري الممتاز الذي يتأهل له الخمسة الاوائل بختام الدمج.

وبالعودة للقاء العميد والقرين، سيطر «الابيض» على مجريات العب في الشوط الاول، حيث وصلت النتيجة لـ6-2 للعميد عند منتصف الشوط الذي عجز خلاله لاعبو القرين من التسجيل بفضل الدفاع المحكم الذي طبقه مدرب الكويت الجزائري سعيد حجازي واغلاق جميع الطرق امام هجوم القرين الذي غاب عنه النجم عبدالعزيز نجيب للاصابة ما دعا مدرب القرين الوطني عباس طه لاخذ وقت مستقطع لاعادة ترتيب اوراق الفريق.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء الفريق بعض الشيء بتألق الحارس مشعل الشطي الا ان العميد الذي يملك صفا ثانيا بقوة الصف الاول واصل السيطرة رغم استبعاد اللاعب عبدالعزيز الشمري بالكارت الاحمر، ووجود الاخوين محمد وخالد الغربللي ونواف الشمري وصالح الموسوي وعبدالعزيز الدوسري الذين سجلوا من جميع المراكز، والدفاع المحكم بقيادة عبدالرحمن البالول ومشاري صيوان ويعقوب اسيري، ليحقق الفريق النقطتين ويصعد للمركز الثاني.

وتتبقى للعميد الذي تأهل للدوري الممتاز مع السالمية وكاظمة ثلاث مباريات مع برقان وكاظمة والسالمية، فيما تبقى للقرين مواجهات مع التضامن وخيطان والشباب.