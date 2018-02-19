يد برقان يقترب من التأهل الممتاز

كتب – خالد العنزي:

أقترب فريق برقان الاول من التأهل للدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه أمس على التضامن بنتيجة ٣٨-٢٠ “الشوط الاول ١٧-١١” بافتتاح مباريات الاسبوع الرابع عشر وقبل الاخير من دوري الدمج وادار اللقاء الذي اقيم على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية الحكمان احمد الاحمد وحسين اشكناني.

ورفع برقان رصيده الى ١٨ نقطة حيث تقدم للمركز الرابع بينما لا يزال التضامن يتذيل ترتيب فرق الدوري دون رصيد.

وتتبقى لبرقان مباراة اخيرة امام خيطان وفي حال تعادله او فوزه سيتأهل للممتاز كما ان خسارة الصليبخات من الفحيحيل غدا سيضمن تأهل برقان دوم انتظار نتيجة لقاءه الاخير.

وتستكمل مباريات الاسبوع الرابع عشر من الدمج اليوم حيث يلتقي في الخامسة مساء العربي “الثامن ب١١ نقطة” مع الشباب “التاسع ب١٠ نقاط” وفي السادسة والنصف مساء يلعب اليرموك “الرابع عشر باربع نقاط” مع النصر “الثاني عشر ب٥ نقاط”.

وبالعودة الى لقاء برقان والتضامن فقد فرض لاعبو برقان سيطرتهم على مجريات اللعب منذ بداية المباراة حتى نهايتها بفضل الخبرة والامكانيات العالية التي يملكونها الى جانب تألق الحارسان محمد بويابس وعبدالله الانصاري، وشهد اللقاء المشاركة الاولى للاعب برقان الجديد نصير حسن الذي سجله الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الا انه لا يزال يعاني من الاصابة القديمة ويحتاج الى مزيد من الوقت حتى يستعيد حساسيته للكرة، وبرز منهم حسين جابر وسعد السالم ومبارك دحل ومتعب المطيري وعبدالمحسن الحرز.