كتب – خالد العنزي:

ظفر برقان بالمقعد الأخير المؤهل للدوري الممتاز لكرة اليد بفوزه أمس على نظيره خيطان بنتيجة 21 – 20 “الشوط الاول ١٠-٩” ضمن مباريات الأسبوع الـ15 والأخير للدور التمهيدي “الدمج” في اللقاء الذي اقيم على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية واداره الحكمان جاسم السويلم واحمد المطوع ، والمراقب شاكر ابل.

وبهذا الفوز رفع برقان رصيده الى 20 نقطة ليظفر بالمركز الرابع تاركاً المركز الخامس للصليبخات “19 نقطة” والذي تأهل للممتاز منذ الاسبوع الماضي، بينما هبط خيطان “السادس بـ16 نقطة” الى دوري الدرجة الاولى، كما فاز امس بلقاء تحصيل حاصل يد الشباب على القرين ٢٥-٢١ “الشوط الاول ١٠-٨” ورفع الشباب رصيده الى ١٢ نقطة بينما القرين ١٤ نقطة وفي مباريات اول من امس، فاز النصر على الجهراء بنتيجة 23-22 ليرفع رصيده الى 9 نقاط والجهراء بذات الرصيد، وتعادل العربي مع اليرموك 26-26 ليصبح “للأخضر” 14 نقطة واليرموك خمس نقاط، وكانت الفرق الاربعة قد هبطت مسبقاً لدوري الدرجة الاولى.

وبذلك تكون الفرق المتأهلة للدوري الممتاز هي الكويت والسالمية وكاظمة وبرقان والصليبخات وستلعب الممتاز من دورين، بينما تلعب بقية الأندية العشرة بدوري الدرجة الأولى بنظام المجموعتان من دور واحد يتأهل بعدها اول وثاني المجموعة للعب بالمربع الذهبي للاولى.

وبحسب نظام البطولة فان الفريق الاول في الدمج سينتقل الى الدوري الممتاز وفي جعبته ثلاث نقاط وينال الفريق صاحب المركز الثاني نقطتين والثالث نقطة واحدة لزيادة التنافس بين الفرق على حصد المراكز الاولى في هذا الدور التمهيدي.

قمة الكويت والسالمية

وتختتم مباريات الاسبوع الخامس عشر والاخير من الدمج اليوم، بإقامة مباراتين بعد تعديل جدول هذه الجولة من قبل لجنة المسابقات باتحاد اللعبة، بحيث يلعب كاظمة “الثالث بـ23 نقطة” مع التضامن “الاخير دون رصيد” في الخامسة مساء، وفي السادسة والنصف مساء يكون لقاء القمة بين الكويت “متصدر الترتيب بـ26 نقطة” والسالمية “الثاني بـ24 نقطة”، حيث يسعى الفريقان لاحتلال الصدارة بختام الدور التمهيدي والصعود للممتاز بالنقاط الثلاثة التي تمنح لصاحب المركز الاول، ففي حال فوز الكويت يكون المتصدر دون منازع وفي حال فوز السالمية يتساوى مع الكويت في الصدارة الا ان نتيجة المواجهة المباشرة تكون لمصلحته.

وفي المقابل فإن فوز كاظمة اليوم على التضامن وهو متوقع وخسارة السالمية من الكويت، فإن كاظمة سيحتل مركز الوصيف ويصعد للممتاز بنقطتين ويكون السالمية بالمركز الثالث.

سعداء بالتأهل

من جانبه، عبر انور الزيد مدير كرة اليد بنادي برقان، عن سعادته بتأهل فريقه الى الدوري الممتاز واللعب مع الكبار.

وقال: “استحق برقان التأهل للممتاز مكانه الطبيعي بعد ان قدم لاعبونا مستوى مميز خلال الدمج وحققوا من خلاله النتائج الايجابية”.

وشكر الزيد مجلس ادارة النادي وجهاز اللعبة على الدعم الذي قدموه منذ بداية الموسم الحالي وللجهاز الفني والاداري واللاعبين، متمنيا ان يستمر الفريق بنفس المستوى خلال منافسات الممتاز التي تحتاج الى مزيد من الجهد والقوة في ظل وجود نخبة فرق اليد الكويتية والتي استحقت التأهل له.