يد خيطان يصطدم بالقرين في مشوار الوصول للممتاز

كتب – خالد العنزي:

يلتقي خيطان والقرين في السابعة والنصف من مساء اليوم بافتتاح منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدمج لكرة اليد على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية، حيث يحتل خيطان المركز السادس بينما يحتل القرين المركز السابع وكلاهما بنفس الرصيد ١٤ نقطة “فارق الأهداف لخيطان”، واللقاء مهم للفريقين لانعاش آمالهم بالمنافسة على البطاقتين المتبقيتين للتأهل الى الدوري الممتاز بعد ان صعدت فرق الكويت والسالمية وكاظمة رسميا للممتاز.

ويسبق لقاء خيطان والقرين ضمن نفس جولة اليوم مباراة برقان “الخامس بـ١٦ نقطة” مع التضامن “متذيل الترتيب دون رصيد” بمباراة من طرف واحد تصب بمصلحة برقان الأفضل والأكثر استعدادا وخبرة، وتقام في الرابعة والنصف عصرا، على ان يلعب في السادسة مساء الساحل “الثالث عشر بـ٥ نقاط” مع الجهراء “الحادي عشر بـ٧ نقاط” بلقاء تحصيل حاصل بعد هبوط الفريقين رسميا الى دوري الدرجة الاولى.

تكتسي أهمية لقاء خيطان والقرين، كون الفريقين لديهما بصيص من الامل في حجز بطاقة من البطاقتين المتبقيتين رغم ضعف هذا الامل منطقيا امام الصليبخات الرابع وله ١٧ نقطة وبرقان الخامس بـ١٦ نقطة، أمل خيطان يكون بفوزه اليوم على القرين وبلقائه الأخير الأسبوع المقبل على برقان، اما القرين عليه الفوز اليوم على خيطان وعلى الشباب بالجولة الأخيرة شريطة تعثر الصليبخات امام الفحيحيل او خسارة برقان بلقاءين.

يدخل خيطان مباراة اليوم وهو يعاني من غياب القوة الضاربة علي اشكناني للاصابة الى جانب شطب الفريق للجناح عبدالعزيز التراك بعد خلافه مع مدرب الفريق الوطني إسماعيل عبدالقدوس امام “الأخضر”.