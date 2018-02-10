“بالحجم العائلي” دراما اجتماعية مشوِّقة

“الحاج نعمان” نقلة في مسيرتي الفنية

القاهرة – رانيا محمود:

تمردت العام الماضي عندما قدمت شخصية شعبية من خلال مسلسل “الحلال”، ورغم أن الجمهور لم يعتد رؤيتها في مثل هذه الأدوار، الا أنه تفاعل بايجابية معها، اخيراً صدمته بدورها في أحداث مسلسل “عائلة الحاج نعمان”.

عن دورها الجديد في مسلسل “بالحجم العائلي” أمام الفنان يحيى الفخراني، وأهم الشخصيات التي جسدتها كان لـ “السياسة” هذا الحوار مع الفنانة يسرا اللوزي.

اذا تحدثنا عن دورك في مسلسل “بالحجم العائلي” أمام الفنان يحيى الفخراني، فماذا تقولين عنه؟

لا أستطيع الافصاح عن طبيعة دوري في المسلسل، ولكن بشكل عام المسلسل يندرج تحت مسمى الدراما الاجتماعية، لأنه يناقش العديد من المشاكل في معظم البيوت المصرية، هذا كل ما يمكنني قوله عن المسلسل.

كيف تم ترشيحك للعمل؟

من خلال منتج المسلسل ابراهيم حمودة، وترشيحي كان مفاجأة للفنان يحيى الفخراني وأيضا للفنانة ميرفت أمين.

ما الرسالة التي يسعى المسلسل لتوصيلها؟

“بالحجم العائلي” يستعرض العديد من القضايا الاجتماعية التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، ومدى تأثير تلك القضايا على كل من شخصيات المسلسل في اطار اجتماعي درامي مشوق للغاية.

ماذا عن كواليس العمل مع الفنانين يحيى الفخراني وميرفت أمين؟

الكواليس أكثر من رائعة جدا، تجمعني بالجميع علاقات طيبة، ليس فقط مع الفنانين يحيى الفخراني وميرفت أمين، وانما أيضا مع باقي النجوم المشاركين في العمل أمثال، ندى موسى، أحمد مجدي، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، وآخرين. فنحن نقضي وقتا طويلا معا في منطقة “مرسى علم”، حيث يتم تصوير المسلسل، ونتشارك في تناول الطعام والترفيه، أعتز كثيرا بتلك التجربة وأراها هائلة ورائعة في كل شيء.

كيف هو استعدادك لكل شخصية توافقين على تجسيدها؟

استعدادي لأي عمل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، ثم اقتناعي وحبي للشخصية التي سأجسدها، ودراسة النص جيدا ومعرفة الاطار الذي يدور فيه السيناريو بشكل عام، ومن ثم دراسة دوري كاملا والأدوار الأخرى الموجودة في العمل حتى أعرف أبعاد شخصيتي وارتباطها بالشخصيات الأخرى، فضلا عن حفظي الجيد للحوار وخطوط كل شخصية في العمل، الاستعدادات والتحضيرات تستغرق وقتا ومجهودا كبيرا جدا من أجل أن أكون جاهزة تماما للتصوير.

ما سبب تألقك وتزايد نشاطك الفني في الآونة الاخيرة؟

كل ما في الأمر أنني في العام الماضي 2017 حظيت بالمشاركة في العديد من الأعمال الهامة والناجحة سواء على المستوى السينمائي في أفلام “اخلاق العبيد، ممنوع الاقتراب والتصوير، شنطة حمزة”، أو على المستوى الدرامي في مسلسلي “الحلال” و”طاقة القدر”، وفي نهاية عام 2017 انضممت لأسرة مسلسل “عائلة الحاج نعمان” أمام تيم حسن، وهو من تأليف مجدي صابر، اخراج أحمد شفيق. كل هذه الأعمال أعتبرها أعمالا فنية جيدة لاقت قبولا رائعا لدى الجمهور وكنت “محظوظة” تماما بالمشاركة فيها جميعا وأعتبرها علامات فارقة في مشواري الفني.

كيف استقبلت ردود الفعل بعد عرض مسلسل “الحاج نعمان”؟

بالتأكيد سعيدة جدا جدا بردود الفعل تجاه العمل وأتمنى أن أقدم دائما أعمالا ترضيني وترضي الجمهور.

هل توقعت له كل هذا النجاح؟

بصراحة لم أتوقعه، ولكن الحمد لله الذي أعطانا بقدر تعبنا ومجهودنا الذي بذلناه كفريق عمل في التصوير .

دورك في هذا المسلسل كان مختلفا وصادما للجمهور، فهل تعتبرينه محطة فاصلة في مشوارك الفني؟

نعم الدور كان جديدا وصعبا تماما علي، كنت خائفة منه لأنني أعرف أنه سيكون صادما للجمهور، لكن الحمد لله أن الجمهور تفاعل واستقبل المسلسل بطريقة رائعة أسعدتني، بلا شك ان هذا العمل أراه نقطة تحول في مشواري الفني، ولكني أيضا أؤمن بأن كل عمل فني يجب أن يكون محطة هامة في مشوار الفنان, حتى يقدم أعمالا متنوعة ترضي كل الأذواق وترفع من رصيده كممثل.

هل هناك اعمال سينمائية جديدة تحضرين لها؟

في الوقت الحالي ليست هناك أية مشاريع سينمائية أستعد لها، وأحمد الله على ذلك، لانني مشغولة جدا بتصوير مسلسلي “بالحجم العائلي” فهو يحتاج إلى مجهود كبير وتفرغ تام.

أثارت قصة شعرك جدلا كبيرا، فما تعليقك على تشبيه الجمهور لك بالفنانة التركية توبا بويوكستون؟

أولا قصة شعري مرتبطة بالشخصية التي أجسدها في المسلسل الجديد الذي أصوره حاليا “بالحجم العائلي” وهي من سمات الشخصية التي ألعبها من خلال أحداث العمل، أي أن شخصيتي في المسلسل استوجبت قص شعري على هذا النحو، وكان هذا عكس ارادتي تماما ولكن وافقت من أجل مصلحة العمل. أما بالنسبة لمسألة تشبيهي بأخريات، فمثل تلك الأمور لا تعنيني ولن تؤثر علي أبدا ولا أفكر فيها مطلقا.

ما رأيك فيمن يقولون إنك صورة طبق الأصل من الممثلة التركية بيرين سات فهل ترين نفسك تشبهينها حقا؟

“تضحك”: أعتقد أن هذا السؤال يحب توجيهه إلى الجمهور وليس لي أنا.

هل ملامحك الناعمة والجميلة تفرض عليك أدوارا فنية معينة؟

لا أستطيع قول هذا مطلقا، لأني قدمت العديد من الأدوار والشخصيات الفنية بعيدا عن التكرار، كما أني لم أعتمد على ملامحي في أي شخصية قدمتها، بل بالعكس، حيث اتقمص ملامح الشخصية التي ألعبها وأجسدها، وأحاول دائما التنوع في أعمالي وأهرب من فخ التكرار.

تحرصين على المشاركة في الحفلات وعروض الأزياء العالمية، فما علاقتك بالموضة؟

أنا انسانة عادية جدا وبسيطة جدا في ملابسي التي أرتديها، وليس لدي وقت لحضور عروض الأزياء أو المشاركة فيها، حضرت عرضا واحدا للأزياء للمصمم هاني البحيري، كانت تجربة بالنسبة لي أتمنى أن أكون وُفِقت فيها.