تحاملت الفنانة المصرية يسرا على نفسها لاستكمال تصوير مسلسل “بنى يوسف” رغم إصابتها فى قدمها، بعدما رأت حالة القلق التى أصابت فريق العمل.

يسرا سقطت اثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في العمل، واصيبت قدمها اليسرى بتمزق في الأربطة، ما تطلب نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة ٦ أكتوبر، حيث طلب الأطباء منها الراحة التامة لمدة أسبوعين، لحين شفائها تمامًا، خصوصًا أن أي حركة او مجهود زائد نتيجته سلبية على قدمها.

لكن يسرا اصرت على النزول للتصوير على مسؤوليتها الشخصية، لأنها رأت حالة القلق التي أصابت فريق العمل وشعورها بأنها تسببت لهم في مأزق كبير، خصوصا أنهم كانوا يريدون الانتهاء من بعض المشاهد التي تدور في إطار “الأكشن”، ليبدأوا بعدها في الديكورات الرئيسية للمسلسل، ومنها ديكور المكتب الذى تعمل به، كونها تجسد شخصية قاضية وتعمل بعد ذلك في المحاماة.

وتناقش صناع العمل معها رفضا لأن تعود للعمل في حالة التعب التي تعاني منها، إلا أنها أصرت على التصوير، مثلما كانت تريد في بداية الإصابة، فرغم وقوعها وتورم قدمها إلا أنها لم تكن تريد أن تنتقل إلى المستشفى واصرت وقتها على ان تستكمل التصوير خصوصا ان التصوير في بدايته ولم ينته فريق العمل إلا من تصوير ٣٠ يومًا فقط من المدة الزمنية للعمل، والتي قد يضطر بسببها صناع المسلسل إلى الاستعانة بوحدة تصوير ثانية للانتهاء من تصوير العمل في الوقت المناسب، وحتى لا يستمر التصوير حتى نهاية شهر رمضان، مثلما حدث في آخر أعمالها مسلسل “الحساب يجمع” وقبله “فوق مستوى الشبهات”.

ووفق “البوابة” فإن قناة “الحياة” اتفقت على شراء العمل، ليعرض على شاشتها في رمضان المقبل بجانب قناة “ON E” التي اشترته في البداية ليعرض على قناتين حتى الآن.

تجسد يسرا من خلال أحداث المسلسل دور “قاضية” تعاني من بعض المشكلات النفسية، إلى جانب معاناتها من فتح ملفات الماضي، التي توقعها فى الكثير من العقبات بسبب هذا الماضي من قبل بعض الشخصيات التي تسعى للسيطرة عليها، كما تقع في معاناة أخرى من خلال استغلال أبنائها وتوريطهم في مشاكل للضغط عليها. وتعد هذه الشخصية الثانية التي تعاني من مشاكل نفسية وتقوم بتجسيدها بعد مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، الذي قدمته رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وانتهى مؤلفو مسلسل يسرا من كتابة 20 حلقة، وما زالت ورشة العمل مستمرة في كتابة باقي الحلقات.

“بني يوسف” يعد التعاون الحادي عشر بين يسرا والمنتج جمال العدل بعدما قدما عشرة مسلسلات ناجحة جمعتهما منها “لقاء على الهواء”، “ملك روحي”، “أحلام عادية”، “بالشمع الأحمر”، “قضية رأي عام”، وغيرها في عالم الدراما التلفزيونية، كما يعد التعاون الثالث على التوالي بعد “فوق مستوى الشبهات”، و”الحساب يجمع”.

ويشارك في بطولة مسلسل “بني يوسف”، كل من نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، هدى المفتى، وآخرين، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج محمد علي.

