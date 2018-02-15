الاقتصاد البريطاني اضحى أكثر حرية وانفتاحاً بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

كتب – شوقي محمود:

ثمنت عضو مجلس اللوردات البريطاني والمبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء الى العراق البارونة ايما ينكلسون استضافة الكويت لمؤتمر اعادة العراق التي جددت التأكيد على الدور الذي تقوم به الكويت في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، حيث يعتبر هذا المؤتمر مساهمة فعالة وخطوة مميزة على طريق اعمار المناطق العراقية بعد اندحار ما يسمى بتنظيم “داعش”.

ولفتت ينكلسون في ردودها على اسئلة الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لدول التحالف ضد “داعش” الذي عقد امس في قصر بيان، الى الاهمية الكبرى للطابع التجاري والاستثماري الذي اتسم به مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق بصفتها المفوضة التجارية لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الى العراق وكازخستان واذربيجان وتركمانستان، مشيرة الى العلاقات الوثيقة التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة في الكويت.

ورداً على سؤال بشأن الفرص الاستثمارية التي يطرحها المؤتمر والتي تتطلب شركاء محليين اشارت ينكلسون الى التزام بريطانيا بتبادل المعرفة والخبرات مع العراق، ولذلك لديهم علاقات وثيقة مع غرفة التجارة والصناعة العراقية التي تعتبر مفتاح الشراكة مع هذا البلد، وقالت ان الكثير من الشركات البريطانية تشارك في مؤتمر اعادة اعمار العراق، وتتنوع هذه الشركات من حيث الاهتمامات ومجالات عملها ما بين النفط والغاز والبناء والتمويل والخدمات المالية والتعليم العالي.

وذكرت ان الحكومة البريطانية من اكثر مقدمي المساعدات للعراق وتعمل عن قرب في مناطق الازيديين والسنة والشيعة مع فريق من الاطباء والمعلمين، فضلا عن كونها على رأس مؤسسة اعمار الخيرية التي تقوم بالكثير من المشروعات الانشائية المميزة في مختلف المجالات، وقد قامت هذه المؤسسة بتمويل من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببناء مدرسة للايتام في البصرة، كما ان “إعمار” تتولى علاج اكثر من مليون مريض وتحول تعليم نصف مليون طالب عراقي في مختلف المحافظات.

وتمول مدى عدالة توزيع مشروعات اعادة الاعمار على مختلف المناطق العراقية دون تمييز على اساس عرقي أو طائفي، أوضحت ينكلسون ان الحكومة العراقية اعدت مشروعات لكل محافظة أو منطقة كأولوية لتبية احتياجات سكانها، مشيرة الى ان العراق دولة لا مركزية، وبالتالي فإن كل محافظة هي مركز اتخاذ القرار وتقدم مقترحاتها للوزارات حسب احتياجات مناطقها.

ورداً على سؤال بشأن الاثار السلبية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على العلاقات التجارية البريطانية مع دول المنطقة، جددت ينكلسون التأكيد على ان الانسحاب كان قرار الشعب البريطاني، نافية ان تكون هناك اي اثار سلبية له على العلاقات التجارية مع دول المنطقة أو العالم، ولفتت الى ان الاقتصاد البريطاني اضحى اكثر حرية وانفتاحا ومرونة بعد هذا الانسحاب وفي الوقت نفسه بريطانيا ملتزمة بالعمل مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في السوق الاوروبية المشتركة.