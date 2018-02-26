“يوباك”: 9.6 مليون دينار صافي أرباح 2017

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) أمس عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 حيث حققت الشركة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 14.23% عن عام 2017 لتصل إلى 9.64 مليون دينار بما يعادل 101.33 فلس للسهم الواحدمقارنة بـ 8.4مليون دينار في عام 2016.

كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 5.83% عن عام 2017 لتصل إلى 13.99مليون دينار مقارنة بـ 13.22مليون دينار في عام 2016.

وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 121٪ (١٢١ فلسا) للسهم الواحد مشروطة بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.