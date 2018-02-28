يوسف العماني “يضرب رأسه بالجدار”

أطلق الفنان يوسف العماني أغنية جديدة بعنوان “يضرب راسه بالجدار”، من الحانه، وكلمات “العشاق”، وتوزيع ميسم علاء الدين ماستيرينغ قيس عادل.

عن فكرة الأغنية، قال العماني: فكرة الأغنية جاءت بعد ان لاحظت اكثر الناس يتدخلون في كل شيء، اصبحنا نجلس مع شخص نجده يتحدث في كل الجوانب، فلا تعلم اذا كان سياسيا، وطنيا، او ناقدا موسيقيا”.

وتابع: كما اصبحنا نرى فنانا ما يترك مشروعه ويجلس يراقب مشروع غيره، وكثيرا ما نجد بعض المقربين يتدخلون في امورنا ويملون علينا ماذا نفعل، لذلك جاءت فكرة الأغنية من صلب الواقع، وهي بمثابة رد على هذه النوعية من الناس”.

واضاف العماني: “لا اخشى الانتقادات، لأن الأغنية لا تحتوي اي خطأ فني، عندما ينتقدني إنسان ما، يجب ان يكون ناقدا متخصصا لا أن يأتي مطرب مثلي وينتقدني، لانه ولو كان صديقا لي، فهو منافس برأيي، لذلك اقول له نعم، ولا أرد عليه”. واهدى الفنان يوسف أغنيته الجديدة لكل فضولي يتدخل بغيره ، وقال: “أهديها الى كل فضولي، وكل شخص يريد ان يغير في طبع شخص، واقول له: إما أن تحاول التغيير بهدوء، أو لا تتدخل ابدا”.

يشار إلى أن العماني يعتزم تصوير الأغنية فيديو كليب في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون التصوير بين الكويت ودبي.