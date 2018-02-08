ميلان-أ ف ب:

يملك يوفنتوس حامل اللق فرصة كبيرة لانتزاع صدارة الدوري من نابولي عندما يلتقي مضيفه فيورنتينا اليوم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

كما يخوض نابولي غدا اختبارا صعبا عندما يستضيف لاتسيو صاحب المركزالثالث.

يبدأ اليوفي استعداده لاستضافة توتنهام الانكليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، عندما يحط الرحال في فلورنسا لمواجهة فيورنتينا الحادي عشر.

ويدخل فريق «السيدة العجوز» المباراة بعد فوزه الساحق على ساسوولو 7-1 بينها هاتريك لمهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين وثنائية للاعب وسطه الالماني سامي خضيرة، ويطمح على غرار نابولي الى فوزه الثامن على التوالي والـ20 هذا الموسم.

ويمني مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري النفس بكسب النقاط الثلاث ورفع المعنويات قبل استضافة توتنهام وان كان سيفتقد لخدمات الفرنسي بليز ماتويدي والارجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو والالماني بينيديكت هوفيديس بسبب الاصابة.

وحذر المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيش قائلا: «علينا اولا التفكير في رحلة فيورنتينا، واذا حققنا نتيجة جيدة أنا متأكد بأننا سنكون في أفضل حال امام توتنهام».

في المقابل، قال مدافع فيورنتينا الدولي دافيدي استوري: «لا يجب ان نخاف من مواجهة يوفنتوس»، مضيفا: «اذا شعروا باننا خائفين، يجب ا نقول وداعا، وحكمنا على أنفسنا بالموت».

وتابع: «غونزالو هيغواين هو الخطر رقم واحد، انه لا يرحم، إذا تركت له مساحة 30 سنتيمترا فقط يقضي عليك».

وفى المباراة الثانية والتى تقام غدا يلتقي نابولي صاحب المركز الاول مع لاتسيو وهي المرة الثالثة على التوالي التي يلعب فيها يوفنتوس قبل نابولي، ونجح الفريق الجنوبي في المرتين السابقتين في استعادة الصدارة من غريمه، بيد ان المهمة لن تكون سهلة في المرحلة الرابعة والعشرين لان رجال المدرب ماوريتسيو ساري سيصطدمون برغبة قوية لممثل العاصمة في كسب النقاط الثلاث.

كما ان ساري يعلم جيدا ان لاتسيو هو احد فريقين تغلبا على يوفنتوس هذا الموسم عندما تفوق عليه 2-1 في تورينو في 14 اكتوبر الماضي ملحقا به الخسارة الاولى على ارضه منذ عامين.

في المقابل، يدرك رجال المدرب سيموني اينزاغي جيدا ان اي تعثر سيكلفهم المركز الثالث في ظل المنافسة القوية والشرسة لانتر ميلان وروما اللذين يبحثان بدورهما عن وقف نزيف النقاط وتبدو مهمتهما سهلة امام كل من بولونيا وبينيفينتو.

وسيسعى لاتسيو الى رد الاعتبار لخسارته المذلة على ارضه امام نابولي 1-4 في 2 سبتمبر الماضي، علما بان مواجهة الفريقين السبت ستكون أفضل استعداد لاستحقاقهما القاري حيث يلعب نابولي مع ضيفه لايبزيغ الالماني، ويحل لاتسيو ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني الخميس المقبل في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وعلى غرار لاتسيو، يسعى انتر ميلان الى العودة الى سكة الانتصارات لضمان البقاء ضمن دائرة المنافسة على المقعدين الاخيرين المؤهلين لمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد ابتعاده عن المقعدين الاوليين والمنافسة على لقب الدوري (يتخلف بفارق 15 نقطة عن نابولي).

ويملك انتر ميلان فرصة ذهبية للعودة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثماني الاخيرة (خسارتان و6 تعادلات بينها 5 متتالية) عندما يستضيف بولونيا الثاني عشر.