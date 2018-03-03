يوم الملصق العلمي في “العلوم الإدارية” الأربعاء

أعلن العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور عصام الربيعان، أن الكلية ستستضيف يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية والعلوم الاجتماعية للعام الجامعي 2017/2018 تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ.د. حسين الأنصاري ونائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د جاسم الكندري، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الساعة 9:30 صباحاً في الساحة الداخلية بالكلية في الحرم الجامعي بالشويخ.

ولفت د. الربيعان في تصريح صحافي أمس إلى أن اسناد مهمة استضافة هذه الظاهرة العلمية المهمة للكلية جاءت تتويجاً لمساهماتها البارزة في السنوات الثلاث الأخيرة، لافتا إلى أن الكلية حققت منذ عامين أعلى نسبة مشاركة في الملصق العلمي بواقع 39 ملصقاً وبنسبة 40٪ فيما جاءت مشاركتها هذا العام بأكبر مشاركة بين الكليات الأخرى بـ41 ملصقاً وبنسبة فاقت 45٪.

ومن جانبها قالت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث ومدير مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات أ.د. ليلى معروف إن تعزيز البحث العلمي في جامعة الكويت يعد أحد مشاريع خطط التنمية، مشيرة إلى أن قطاع الأبحاث يسعى من خلال فعالية الملصق العلمي إلى عرض البحوث التي تخدم المجتمع وتتناول قضاياه المختلفة ذات الاهتمامات المعاصرة في المجالات الإنسانية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين في الفئات المختلفة.