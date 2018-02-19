يوم ترفيهي لموظفي “بوبيان تكافل”

نظمت شركة بوبيان للتأمين التكافلي، فعالية ترفيهية لموظفيها وعائلاتهم للاحتفال بالعيد الوطني، وعيد التحرير، بحضور الإدارة العليا في الشركة.

وأشارت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي إلى أن الفعالية التي شملت الكثير من البرامج والأنشطة الترفيهية، تأتي في إطار حرص الشركة الدائم على تعزيز الأجواء الودية والأسرية بين الموظفين في مختلف القطاعات والأقسام.

وشهد اليوم المفتوح توزيع أعلام الكويت والهدايا على جميع الحاضرين، إلى جانب تقديم الجوائز للأطفال الفائزين في المسابقات المتنوعة والمميّزة التي أُجريت بهدف توطيد أواصر الاخوة والاسرة الواحدة بين العاملين الذين هم أثمن الأصول التي تملكها الشركة.