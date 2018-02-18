برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أقامت نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية يوما مفتوحا بالمخيم الربيعي لنادي ضباط الشرطة بمنطقة صبحان للعاملين المدنيين في المخيم الربيعي.

ونقل الفريق الدوسري تحيات الفريق. م الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ويوما ممتعا في جو تملؤه الفرحة والبهجة.

وأكد الفريق الدوسري أن اهتمام الوزارة بأبنائها من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على رأس أولويات معاليه، لافتا أن قيادات الوزارة تسعى إلى رعاية منتسبيها وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لهم.

وحض أعضاء النقابة من المدنيين على العمل الجاد والأداء المتميز والاهتمام بالجانب الثقافي والترفيهي لأعضاء النقابة لإبراز الصورة الحضارية للوزارة وبذل الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين ناصر الحجيلان الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على اهتمامه بأبنائه المدنيين وحرصه على إقامة مثل هذه الفعاليات كما قدم الشكر للفريق الدوسري وقيادات وزارة الداخلية على مشاركتهم في هذا اليوم الجميل وإتاحة الفرصة للتواصل معهم.

وأضاف أن المخيم ضم الكثير من الخدمات الترفيهية من العاب للأطفال ومسرح لتقديم الحفلات ومطاعم ونشاطات رياضية وثقافية في جو من الفرحة والبهجة.

اما العقيد سليمان عبد اللطيف شنيبر مدير نادي ضباط الشرطة فقال إن المخيم اشتمل على الكثير من الأمور الترفيهية والخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية ان الكثير من الهيئات الحكومية وجمعيات النفع شاركت في المخيم الذي يعتبر واجهة وزارة الداخلية من الناحية الاجتماعية.