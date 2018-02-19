يوم مفتوح في متحف طارق السيد رجب

نظمت مجموعة الطلبة المتطوعين للإرشاد في متحف طارق السيد رجب للخط الإسلامي يوماً مفتوحاً بحضور مجموعة من السفراء وزوجاتهم، وديبلوماسيين عرب وأجانب، وعدد من المواطنين، والمعلمين والمعلمات، وأكاديميين مهتمين بالفن الإسلامي والآثار ، وكان في استقبال الضيوف كل من: الدكتور زياد السيد رجب، ونور السيد رجب، ومدير المتحف عباس دشتي وجال طلبة المدرسة الإنكليزية الحديثة مع الضيوف في قاعات المتحف لتقديم الشرح والإيضاحات المطلوبة عنه .

كما تم التنسيق مع الخطاط زهير الزرعي للكتابة المباشرة أمام الجمهور، باستخدام أدوات الخط العربي (القصبة والمحبرة) وهو ما أسبغ على الجمهور متعة إضافية، من خلال مشاهدة تطبيق فن الخط العربي، وكتابة الأسماء ونخص بالذكر الضيوف الأجانب الذين حرصوا على ذلك ليبقى تذكاراً من متحف الخط.

وعلى هامش الفعالية دعا مدير المتحف عباس الدشتي الجمهور الكريم من جميع الفئات العمرية، والأطياف من مختلف التخصصات العلمية، لزيارة متحف الخط الإسلامي، وذلك للاطلاع على كنوز حضارتنا الإسلامية العريقة، ومشاهدة الآثار الخالدة التي وصلتنا من إبداعات الفنان المسلم، بدءاً من القرن الهجري الأول إلى يومنا الحاضر. وأضاف الدشتي بأن المتحف يحتوي على قطع نادرة ومتنوعة تغطي الحقب التاريخية المختلفة، ومن عدة دول إسلامية، صاغتها أياديهم المبدعة بخامات مختلفة ومتباينة، تدل على عظمة تلك العقول ومدى عمق إخلاصها وسعة أفقها الفني والذوق الراقي الذي يتمتعون به.

يذكر أن المتحف يستقبل الرحلات المدرسية والجامعية والرحلات الجماعية والجمهور طيلة أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية.