أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) – فرع الكويت، يوماً مفتوحا في فندق سفير الفنطاس، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي بمشاركة أكثر من 400 شخص من خريجي الجامعة وعائلاتهم وأصدقائهم الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية المليئة بالتسلية والمرح.

وتخلل اليوم المفتوح الكثير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية، إلى جانب الألعاب والعروض الاستعراضية التي أعدت خصيصا للأطفال.

وحضر من لبنان خصيصاً لهذه المناسبة عدد من القيادات في الجامعة اللبنانية الأميركية منها: العضو في دائرة الرئيس ليلى داغر، ويمنى سلامة حلبي من مكتب مستشاري الرئيس، ومدير مشارك في مكتب علاقات الخريجين غادة ماجد.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس جمعية الخريجين في الكويت مروان فرح «إن الجمعية تهدف من خلال هذا التجمع إلى تعزيز أواصر العلاقات والتواصل بين خريجي الجامعة في الكويت وسط أجواء عائلية واحتفالية».

وأضاف أن الجمعية تحرص على تنظيم اليوم المفتوح، حيث بات تقليداً سنوياً يحقق نجاحاً كبير عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن أجندة الجمعية هذا العام مليئة بالنشاطات والمبادرات الجديدة.