يونايتد يقلب الطاولة على كريستال

نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام مضيفه كريستال بالاس إلى الفوز 3 2/ اول من امس في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد مانشستر وصافة الدوري رافعا رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث وتجمد رصيد كريستال عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر ليزداد موقف الفريق صعوبة.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول السبت المقبل على ملعب اولدترافورد في قمة المرحلة الثامنة والعشرين.

وتقدم كريستال بهدفين عن طريق اندروس تاونسيند والهولندي باتريك فان انهولت في الدقيقتين 11 و48.

ولكن مانشستر استجمع قواه ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع كريس سمالينغ والبلجيكي روميليو لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش في الدقائق 54 و76 و91.

بدوره، وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اللوم للاعبيه، رغم الفوز على كريستال بالاس.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أننا يجب أن نهنئ كريستال بالاس، كانت مباراة صعبة علىكلا الفريقين».

وأضاف: «يمكنني القول أيضًا، إن المباراة كانت بين 3 فرق، لأن الحكم أراد لها أن تكون بنفس الكثافة والشدة، حتى النهاية».

وتابع: «كانت مباراة رائعة وصعبة بالنسبة لي، لأن فريقي ارتكب العديد من الأخطاء.. لعبنا كرة قدم ذات جودة عالية، في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا أخطاء دفاعية».

واختتم مورينيو: «لا أحب أن يفقد فريقي تنظيمه، كما حدث امام كريستال، لكنها في النهاية كانت مباراة مذهلة، وكان فوزًا مهمًا جدًا بالنسبة لي».