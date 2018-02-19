‏3 سنوات سجناً لعذبي والعلي والداود والهارون والعتيقي والحجرف… في قضية الاساءة للغانم

كتب – جابر الحمود:

قضت محكمة الجنح الالكترونية امس غيابيا بحبس “قروب الفنطاس 2” المكون من الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة العلي والشيخ أحمد الداود وحمد الهارون وعبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف 3 سنوات لكل منهم مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار في قضية الإساءة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المساس بكرامة الأشخاص والقذف في الـ “يوتيوب”، والتجسس على مكالمات رئيس مجلس الأمة والإساءة إليه وإساءة استخدام الهاتف.

وسبق أن أسقطت محكمة التمييز طعن المتهمين في قضية “قروب الفنطاس”، وأيدت حكم حبس عذبي الفهد وخليفة العلي وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي وأحمد الداود 5 سنوات مع الشغل والنفاذ،‏ وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.

في موازاة ذلك، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ببراءة الشيخ عبدالله السالم الصباح من تهمة “إذاعة اخبار كاذبة وإساءة استعمال هاتف”.

وأسندت النيابة للمتهم أنه نشر تسجيلات صوتية وبصرية من إعداده وذلك من خلال موقع “سناب شات” وضمَّنها الألفاظ والعبارات المبيَّنة بالأوراق، بالإضافة إلى إساءة استخدام الهاتف.