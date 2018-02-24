1.69 مليار دينار أرباح 57 شركة مدرجة بنهاية 2017

قال الشال عن مؤشرات أولية حول أداء 2017 للبورصة انه حتى نهاية الأسبوع الفائت، توفرت معلومات حول 57 شركة أعلنت نتائج أعمالها وتوفرت تفاصيل أرقامها عن عام 2017، ورغم أن عدد الشركات المعلنة لا يتعدى 36.5% من عدد الشركات المدرجة، إلا أنها تمثل نحو 80% من قيمة شركات البورصة كما في نهاية عام 2017. وتشير النتائج إلى مؤشرات أداء أولية مشجعة، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً صافية بلغت 1.692 مليار دينار كويتي أي بنمو بحدود 12.5% عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016، رغم أن عام 2017 حفل بأحداث جيوسياسية سلبية مثل أزمة دول مجلس التعاون التي أدت إلى خفض مستوى النمو الاقتصادي وخفضت أسعار معظم الأصول.

ضمن الشركات التي أعلنت نتائجها، 32 شركة أو نحو 56.1% من تلك الشركات حققت زيادة في مستوى ربحيتها، بينما 8 حققت انخفاضاً بمستوى خسائرها أو إنتقلت إلى الربحية، ذلك يعني أن الغلبة كانت بشكل ظاهر بإتجاه النمو الموجب. بالمقابل، هناك 16 شركة انخفضت مستويات أرباحها، وشركة واحدة إنتقلت من الربحية إلى الخسائر. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن الشركات التي تعلن مبكراً عن أداءها، هي في الغالب الأعم، أفضل الشركات المدرجة، ويتدنى الأداء طردياً مع التأخر في إعلان النتائج. وإن كان ما تقدم حول علاقة السرعة في الإعلان مع أفضلية النتائج صحيحاً، يتفوق قطاع المصارف ويمثل 44.6% من القيمة الرأسمالية للبورصة على ما عداه، حيث أعلنت كل المصارف الكويتية العشرة نتائج أعمالها.

وأوصت مجالس إدارات الشركات التي أعلنت نتائجها بخليط من توزيعات نقدية وأسهم منحة، كلاهما أو إحداهما، وبلغت قيمة الأموال النقدية الموصى بتوزيعها نحو 990.5 مليون دينار كويتي، بينما بلغت أسهم المنحة الموصى بتوزيعها نحو 1.636 مليار سهم، أو نحو 5.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركات التي أعلنت توزيع أسهم منحة. وبلغ عدد الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية فقط 34 شركة، بينما بلغ عدد تلك التي أوصت بتوزيعات نقدية وأسهم منحة 11 شركة، وقامت شركة واحدة بتوزيع أسهم منحة فقط، و11 شركة أعلنت عن عدم نيتها توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة.