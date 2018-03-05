* البصل والثوم والبطاطا والسبانخ والكرفس تساهم في خفض ضغط الدم العالي

* الكركديه والزنجبيل والشاي الأخضر والقرفة من المشروبات السحرية للصحة

القاهرة – أماني أحمد:

ضغط الدم المرتفع من الأمراض الخطيرة التي ترتبط بالجلطات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية والفشل الكلوي ومشكلات في البصر والسمع ونظرا لمضاعفات الأدوية والعقاقير التي تساعد في خفض ضغط الدم فأن اللجوء إلى البدائل الطبيعية من أطعمة ومشروبات هي السبيل الآمن للعلاج.

تقول الدكتورة اسراء فؤاد عبد الودود اختصاصية التغذية العلاجية بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد: ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة فهو يصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم ويعرف بـ» القاتل الصامت « لعدم وجود أعراض ظاهرة للاصابة به في كثير من الأحيان، وغالبا ما يتم اكتشافه في وقت متأخر، ومن العوامل التي تزيد احتمالات الاصابة به السمنة أو الوراثة أو مع التقدم في العمر. ويعتبر ضغط الدم المرتفع العامل الرئيسي في الاصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية التي هي السبب الأول للوفاة في العالم.

ومن الأغذية التي ينصح بها خبراء التغذية البصل والثوم فتناول فص من الثوم يوميا لمدة12أسبوعا تعمل على انخفاض في مستوى ضغط الدم الانبساطي وكذلك تقليل مستويات الكوليسترول.بالاضافة إلى أن تناول واحدة من القرنفل مع الثوم في اليوم تكون لها فعالية في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الأبحاث أن تناول أربع سيقان من الكرفس في اليوم الواحد يسهم في خفض ضغط الدم اذا ارتفع عن معدله الطبيعي بالاضافة إلى غناه بمركبات الصوديوم التي تؤثر ايجابيا في صحة الانسان العامة. كما أن البروكلي والملفوف يتوفران فيهما مركبات طبيعية تساعد في الحد من ضغط الدم المرتفع وكذلك منع الاصابة بأمراض القلب والشرايين ومخاطر السكتة الدماغية. وأيضا تناول القرنبيط والكوسة والخرشوف واللفت يعمل على انخفاض نسب الكوليسترول في الدم.

وأيضا يتوافر في الجزر البوتاسيوم الذي بدوره يمنع ارتفاع ضغط الدم وشرب عصير الجزر يجعل مستوى ضغط الدم في معدله الطبيعي وعير البنجر يتوافر به البوتاسيوم والفولات وكلاهما لهما دور في تنظيم ضغط الدم بالاضافة إلى المساعدة في استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم وعصير الرمان علاج فعال لمرضى ضغط الدم المرتفع بفضل غناه بعنصر الحديد. إلى جانب أهمية عصير التوت البري الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة القوية التي تحافظ على سلامة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.كما أن الافوكادو غني بالبوتاسيوم وحمض الفوليك وحمض الأوليك ما يساعد تناوله على خفض الضغط.

كما أن بذور عباد الشمس الطازجة غير المملحة غنية الماغنسيوم الذي يخفض الضغط بها مادة الفيتوسترولس التي تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم. وأيضا كشفت الدراسات العلمية الأهمية الغذائية لحبوب الصويا لتوافر بها مادة الايسوفلافون التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم العالي.

وتعتبر الفاصوليا بجميع أنواعها من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية المفيدة والقابلة للذوبان بالاضافة إلى توافر بها عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم وجميع تلك العناصر ضرورية وفعالة في خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة صحة القلب ويعد الشوفان من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية المعروفة باسم جلوكان التي أكدت الأبحاث العلمية قدرتها في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

وكذلك الخس والجرجير والسبانخ من الخضروات الورقية الغنية بعنصر الحديد والألياف الغذائية والعناصر المعدنية المفيدة للصحة القلب كالبوتاسيوم والفولات والماغنسيوم وهذه المكونات تعمل على خفض وتنظيم مستوى ضغط الدم بالجسم، بالاضافة إلى سعراتها الحرارية القليلة.كما تساعد أوراق الفجل الغنية بالبوتاسيوم في المحافظة على معدلات ضغط الدم في مستواها الطبيعي.وأيضا يتوافر في البندورة مادة اللكوبين المضادة للاكسدة ونسبة عالية من الفيتامينات والبوتاسيوم الفعال في خفض ضغط الدم والتخلص من الكوليسترول الضار بالجسم.

كما أن البطاطا من الأغذية الغنية بالألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم الضروريين لصحة القلب.

وأظهرت الدراسات أهمية الموز في تعزيز طاقة الجسم والعمل على منع الاصابة بأمراض القلب والمساهمة في ضبط مستوى ضغط الدم. كما أن تناول فاكهة الكيوي يوميا يساعد على خفض ضغط الدم وكذلك البطيخ والشمام والبرقوق والبرتقال والزبيب والمكسرات.

ومن الحمضيات المفيدة في علاج ضغط الدم المرتفع الليمون فهو من المواد الطبيعية الغنية بفيتامين سي.

ويجب تناول كميات قليلة من الشيكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وعلى مادة الفلافانول يسهم في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام. كما أن زيت الزيتون وزيت السمسم يحتوي على مضادات الاكسدة وفيتامينEمما يساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم. وأيضا تحتوي بذور الكتان على حمض ألفالينوليك الدهني.

ويعتبر سمك السلمون من الأغذية الغنية بالاحماض الدهنية أوميغا3التي تسهم في الاقلال من مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي الحفاظ على الجسم من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ومن الأغذية التي يوصي بها خبراء التغذية الحليب الخالي الدسم الغني بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين وينصح به لمن يتبعون حمية غذائية بالاضافة إلى فائدته في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

مشروبات صحية

عن المشروبات الشائعة لخفض ضغط الدم يقول مصطفى عبد الرحيم خبير العلاج بالنباتات الطبية والأعشاب كشفت الدراسات العلمية الحديثة أهمية مشروب منقوع ثمار الدوم في ضبط الدورة الدموية وله دور في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDLوتحسين مستوى الكوليسترول الجيدHDL، ما يعزز صحة القلب والشرايين.

كما أن شرب 3 أكواب من الكركديه البارد يخفض ضغط الدم المرتفع لما يحتويه من مواد كيميائية نباتية حيوية تزيد من سرعة دوران الدم ويساعد في تقوية ضربات القلب. ويتمتع الخروب بغناه بالفيتامينات (أ، ب، د) والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وله الكثير من الفوائد أهمها خفض نسبة الكوليسترول بالدم ويسهم في خفض نسبة الضغط بالدم. وكذلك تناول الشاي الأخضر بانتظام يوميا يسهم في الحد من ارتفاع مخاطر ضغط الدم المرتفع بفضل مادة «كاتيشين» المتواجدة به. وكذلك تناول كوب من الزنجبيل يساعد في سيولة الدم، كما يحتوي على مواد مضادة للالتهاب فهو من المشروبات المنظمة للدورة الدموية في الجسم. وتتوافر في أوراق نبات الريحان مركب الاوجينول الذي يتميز بقدرته على خفض ضغط الدم.

ومن التوابل المفيدة الزعفران والفلفل الأسود والشمر والقرفة والكركم والهيل والقريص والزعرور والتي يتوافر فيها المواد التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والاقلال من مستويات الكوليسترول.

البدانة

وتنصح الدكتورة عفاف حسني غنام اختصاصية أمراض الباطنة والكلى بمكافحة البدانة والاقلال من الاغذية المملحة والمشبعة بالدهون والكوليسترول الضار وتناول الطعام الصحي المتوافر به الالياف مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والعصائر الطبيعية ومشتقات الالبان خالية الدسم. وشرب كميات كافية من الماء وتجنب المشروبات الغازية وعدم الاكثار من شرب القهوة والشاي والنسكافيه والابتعاد عن التدخين.وضرورة ممارسة الرياضة كالمشي أو الجري وعمل تمارين اليوجا والاسترخاء والتنزه في الهواء الطلق.الابتعاد عن الضغوطات النفسية والتوتر والعصبية المفرطة المتكررة وكذلك فحص ضغط الدم من فترة إلى أخرى حتى عند غياب العوارض(صداع شديد، نزيف الانف، غثيان، ألم في مؤخرة الرأس).