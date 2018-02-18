10 أعراض لاضطراب الكليتين

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

الكلية في نظرية الطب الصيني التقليدي هي «جوهر» صحة الانسان وعندما تتلف فإن كل الاضطرابات الصحية المزمنة «تظهر على السطح».

والكلية عضو مهم في جسم الانسان ويضع لك الخبراء مجموعة من العلامات التي تدل على أن هناك مشكلة في الكلية اهمها:

1 – الاحساس بطعم معدني في فمك بسبب تراكم الفضلات ما يسبب لك الاحساس المختلف بالطعم، وهذه علامة خطيرة على أن شيئا ما لا يسير على ما يرام.

2 – التبول المتكرر بلون البول الفاتح وبكميات كبيرة خصوصا اثناء الليل.

3 – وجود فقاعات او رغاوى في البول: معنى هذا ان الكلية لا تنقي البروتين بشكل جيد.

4 – التعب: لان الكليتين المتمتعتين بالصحة تفرزان هرمونا يسمى الايريثروبوتين وعندما تعجز الكليتان عن افراز ذلك الهرمون فإن خلايا الدم الحمراء تقل في جسمك وهي التي تحمل الاكسجين الى أجراء الجسم والى الدماغ.

5 – ضيق التنفس: وذلك لسببين، زيادة السوائل في الرئتين ونقص افرازات EPO ما يحرم الجسم من الاكسجين اللازم به.

6 – الحكة: تراكم فضلات الدم قد يؤدي الى الحك في الجلد.

7 – انتفاخ اليدين والقدمين لان الكليتين الضعيفتن لا تزيلان السوائل الزائدة ما يؤدي الى تورم اليدين والقدمين.

8 – تورم الوجه.

9 – الغيثان والقيء وفقدان الشهية بسبب تراكم الفضلات التي لم تنق، وهو ما يسبب اعراض الدوار والضعف وبسبب عدم وصول الاكسجين الكافي للدماغ.

10 – الطب الصيني يذهب الى ان من علامات عدم توازن الكليتين حدوث ألم اسفل الظهر وألم الركبة.

اذا شعرت بأي من هذه العلامات بشكل واضح ومتكرر من الضروري ان تراجع الطبيب لتحصل على العلاج.