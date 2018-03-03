أعلنت سعاد حاكم مدير ادارة الاندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ان حوالى 100 الف عضو من اعضاء الجمعيات العمومية بالاندية الشاملة والمتخصصة هم الذين سيحق لهم الادلاء باصواتهم فى انتخابات الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة لعام 2018.

واوضحت حاكم في تصريح صحافي امس، ان هذا العدد من اعضاء الجمعية العمومية هم الذين التزموا بتسديد الاشتراك السنوى حتى 28 فبراير الماضى مشيرة الى ان باب تسديد اشتراك العضوية سيظل مفتوحا طوال العام الا انه وفقاً للقانون لايحق لأعضاء الجمعيات العمومية الذين يسددون الاشتراك بعد نهاية فبراير المشاركة فى الانتخابات التى تقام فى نفس العام.

واضافت ان عدد الاعضاء الذين سددوا الاشتراك بلغ 100 الف فى 33 نادياً شاملاً ومتخصصاً عن عام 2018 وهو عدد يقل حوالى 1500 عضو عن الذين سددوا للعضوية فى نفس التوقيت عام 2017 والذين بلغوا 101 الف و577 عضواً.

من جانب آخر أوضحت مدير ادارة الاندية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تسجيل العضوية الجديدة بالاندية ان عدد الاعضاء الذين سجلوا عضوية جديدة بالاندية الشاملة والمتخصصة حتى نهاية شهر فبراير بلغ 580 عضواً فى الاندية الشاملة والمتخصصة بواقع 461 عضواً فى الاندية الشاملة و119 عضواً فى الاندية المتخصصة واضافت ان تسجيل العضوية الجديدة مستمرة حتى نهاية شهر مارس 2018 يومياً بمقار الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، مضيفة ان الاعضاء المسجلين الجدد لا يحق لهم الانتخاب الا بعد مرور عام على تسجيلهم.

برقان في الصدارة

وقالت سعاد حاكم ان نادى برقان تصدر الاندية الشاملة والمتخصصة فى تسجيل العضوية الجديدة خلال شهر فبراير وبلغت العضوية الجديدة المسجلة بالنادى 304 عضواً اى مايعادل 65% من الاعضاء الجدد فى الاندية الشاملة و52.5 % من الاعضاء الجدد فى الاندية الشاملة والمتخصصة واحتل المركز الثانى فى التسجيل بالاندية الشاملة نادى الجهراء بـ 76 عضواً وحل العربى ثالثاً بـ 48 عضواً والصليبخات رابعاً بـ 12 عضواً والقادسية خامساً بـ8 اعضاء والسالمية سادساً بـ 7 اعضاء والتضامن سابعاً 4 اعضاء وكاظمة ثامناً عضوين.

وبلغ تسجيل الرجال فى هذه الاندية 459 عضواً واقتصر تسجيل النساء على عضوتين فقط احداهما بنادى العربى والثانية بنادى السالمية .

فيما لم تشهد 8 اندية شاملة اى حالات تسجيل خلال شهر فبراير وهى اندية خيطان واليرموك والنصر والكويت والقرين والفحيحيل والشباب والساحل

وعلى مستوى الاندية المتخصصة تصدر نادى الهجن كعادته تسجيل العضوية الجديدة بـ 80 عضواً ( 68 رجلاً و12 سيدة ) واحتل النادى البحرى المركز الثانى بـ 19 عضواً ( 10 رجال و9 سيدات ) وحل ثالثاً نادى البولينغ بـ 12 عضواً ( 11 رجلاً وسيدة واحدة ) ورابعاً نادى الفتاة بـ 5 عضوات وخامساً نادى الصم بـ 4 اعضاء ( 2 رجال و2 سيدات ) وسادساً نادى الصيد والفروسية عضواً واحداً ولم يشهد احد عشر نادياً اى حالات تسجيل وهى الالعاب الذهنية والالعاب الشتوية والرماية والسيارات والمعاقين وفتيات العيون وفروسيات الاحمدى والجهراء والفروانية ونادى باسل ونادى سلوى.

واوضحت حاكم ان اللجنة وضعت كل الترتيبات التى من شأنها إتمام عملية التسجيل بسلاسة واخراجها بصورة حضارية مميزة مشيرةً الى ان ثمة متابعة يومية للتسجيل من قبل اللجنة العليا بالاضافة القيام بجولات بالاندية للاطمئنان على سير العمل وتذليل اى عقبات قد تواجه عملية التسجيل.

كما اعربت عن خالص الشكر لمدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح على دعمه لتهيئة كافة الأمور المتعلقة بعملية التسجيل لتمكين اللجان من القيام بدورها على الوجه الأكمل كما قدمت الشكر لمجالس إدارات الأندية الشاملة والمتخصصة واعضاء لجان التسجيل من موظفى الهيئة العامة للرياضة.