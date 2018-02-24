100 دينار مكافأة للاعبي التضامن

منح مجلس إدارة التضامن مكافأة قدرها 100 دينار لكل لاعب في التضامن عقب اقتناص نقطة من العميد متصدر دوري «فيفا» الممتاز، وذلك تقديرا لما بذله اللاعبون من جهود كبيرة أمام الأبيض.

من جانبه أكد أبدى محمد العدواني مدير فريق التضامن رضا عما قدمه لاعبو فريق أمام المتصدر، مضيفا: «وضعنا خطتنا وتقدمنا أمام العميد قبل أن يعود ويتقدم ومن ثم نجحنا في العودة وإدراك التعادل واقتناص نقطة ثمينة بطعم الفوز في مشوارنا للحفاظ على نتائجنا الايجابية بحثا عن الابتعاد عن دائرة الهبوط».

وأضاف: «اللاعبون ما قصروا خلال المباراة وبذلوا أقصى طاقاتهم، كما عمل الجهازين الإداري والفني ما بوسعهم لدعم اللاعبين إلى جانب الدعم اللامحدود من مجلس الإدارة والذي كافأ اللاعبين تقديرا بجهودهم الكبيرة».

وبين العدواني أن قرار الجهاز الفني بقيادة الصربي رادي باستبدال هداف الفريق فيصل عجب يعود لشعور اللاعب بالإرهاق والإجهاد ففضل الجهاز تبديله خشية تعرضه للإصابة وحتى لا يحرم الفريق من جهوده، لاسيما وان الفريق تنتظره مواجهات أخرى مهمة في سباق الدوري يحتاج فيها لجهود جميع اللاعبين خاصة عجب هداف الدوري.