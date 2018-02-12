100 متطوع ينظمون احتفالات الأعياد

أعلنت مديرة إدارة العمل التطوعي في وزارة الدولة لشؤون الشباب العنود الصبيحي عن مشاركة المتطوعين الشباب في تنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية شهر فبراير الجاري .

وقالت في تصريح امس تشارك وزارة الدولة لشؤون الشباب بتنظيم الحفل الغنائي “فرحة الاحمدي” ضمن فعاليات الأعياد الوطنية في شهر فبراير خلال الجمعة المقبل وهو مهرجان وطني يشارك فيه كوكبة من الشباب الكويتي .

وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 100 متطوع من الشباب من الجنسين لمساعدة رجال الشرطة والأمن في تنظيم احتفالية الأعياد الوطنية مشيرة إلى أن عدد المسجلين في بوابة أيادينا للعمل التطوعي الشبابي تجاوز 1160 متطوعا .