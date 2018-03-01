كتبت ـ مروة البحراوي:

في تطور جديد ينذر بالعودة الى ما كان يسمى بـ”العلاج السياحي”، وما يمكن أن يترتب عليه من استنزاف للمال العام وتصاعد المواجهة الحكومية النيابية، علمت “السياسة” ان مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي مشروعا بقانون في شأن صرف ميزانية تعزيزية لوزارة الصحة بقيمة 100 مليون دينار تخصص لبند “العلاج بالخارج” وتضاف الى مخصصات هذا البند المدرجة ضمن مشروع قانون ربط ميزانية الصحة للسنة المالية (2018/ 2019).

مصادر في القطاع الصحي عبّرت عن خشيتها من ان تفتح “الميزانية التعزيزية” شهية الكثير من الاطراف ذات الصلة لاستغلال المخصصات الجديدة في تمدد ممارسات الابتعاث للعلاج بالخارج من دون وجه حق وعلى نحو يخل بالتزامات الحكومة المتعلقة بالترشيد وخفض الانفاق العام.

وحذرت المصادر من العودة الى الهدر في ملف العلاج بالخارج على غرار ما حدث قبل سنوات، وتسبب بخسائر هائلة لا تزال الخزانة العامة للدولة تدفع ثمنه، وأسفرت عن احالات الى النيابة وهيئة مكافحة الفساد ،فضلا عن خلافات سياسية سمعت اصداؤها في مجلس الأمة وكادت تعصف بالعلاقة بين السلطتين.

وطالبت المصادر بتشديد الرقابة على بند العلاج بالخارج والعمل بمقتضى اللائحة التي اعتمدها وزير الصحة السابق د.جمال الحربي لتنظيم إرسال المرضى وفق أسس موضوعية واضحة،وبما يكفل تقديم هذه الخدمة لمستحقيها، والاقتصار على إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج على حالات السرطان و الجراحات المستعصية والحالات الحرجة والأطفال التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات أنها تستحق السفر، والعمل وفق الاليات المقررة بشأن منح تذاكر السفر والمخصصات المالية للمريض.

في موازاة ذلك ،أعرب وزير الصحة د. باسل الصباح عن عميق ارتياحه لما توصل اليه مجلس وزراء الصحة العرب من قرارات خلال اجتماعات الدورة 49 التي انهت اعمالها بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال الصباح في تصريح صحافي أمس: ان المناقشات اتسمت بروح المسؤولية والإصرار على التصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية بمختلف الدول العربية وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

وأوضح أن قرارات مجلس وزراء الصحة العرب تناولت العديد من المجالات من أبرزها صحة اليافعين والمراهقين وصحة المرأة والأمن الصحي العربي وتطوير نظم المعلومات الصحية ضمن منظومه الرعاية الصحية الاولية.

وأضاف : ان مشاركة الكويت كانت ايجابية من خلال تقديم المقترحات والمداخلات التي تناولت ما تم تحقيقه من انجازات بالبرامج الصحية والانمائية في الكويت.