“120 نبضة في الدقيقة” عن الإيدز يهيمن على جوائز “سيزار” الفرنسية

باريس – أ ف ب:

نال فيلم “120 باتمان بار مينوت” (120 نبضة في الدقيقة) من اخراج روبان كامبيو الذي يتناول بدايات مكافحة مرض الايدز في فرنسا جائزة “سيزار افضل فيلم” في حفل اظهرت فيه اوساط السينما الفرنسية تضامنها في مكافحة العنف ضد النساء مع وضع شارة بيضاء صغيرة.

وقال مانو باييه عريف الحفل الثالث والاربعين لجوائز سيزار وهي مكافآت السينما الفرنسية متوجها الى الفاعلين في مجال السينما الموجودين في القاعة: “ادعوكم الى التحرك من الان، الى الوقوف واظهار الشارات البيضاء لأننا نتحرك فعلا الان” فوقف الحضور مصفقا.

ودعي المشاركون في الحفل في قاعة بلييل في باريس ومن بينهم سكرتيرة الدول للمساواة بين الجنسين مارلين شيابا ووزيرة الثقافة فرنسواز نيسن الى وضع الشارة البيضاء لدعم “الذين يعملون بشكل ملموس حتى لا تضطر أي امرأة بعد الآن ان تقول “انا ايضا”.

وبعد اشهر من الصدمة الكبيرة التي خلفتها قضية هارفي واينستين اطلقت اكثر من مئة ممثلة وشخصية معروفة في فرنسا من بينهم الفنانة فانيسا بارادي مع مؤسسة النساء، حملة “الان نتحرك”.

الا ان الفائزين لم يتطرقوا كثيرا الى هذا الموضوع لدى تسلمهم جوائزهم في الحفل الذي شهد نيل “120 باتمان بار مينوت” جائزة سيزار افضل فيلم.

وحصد الفيلم الذي فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان “كان” العام الماضي، ست مكافآت فيما كان مرشحا في 13 فئة.

وانتظر روبان كامبيو اكثر من عشرين عاما لتصوير بداية مكافحة الايدز عبر نضال جمعية “آكت آب”.

ونال الممثل ناويل بيريز بيسكايار، “سيزار افضل موهبة جديدة” فيما حاز انطوان رينارتس الذي يؤدي دور المسؤول عن جمعية “آت آب” جائزة “سيزار” افضل ممثل في دور ثانوي.

وحرص كامبيو على لفت الانتباه الى مسألة المهاجرين قائلا: “حان الوقت لنصغي اليهم، لانه كما كان الوضع قبل 25 عاما الصمت يوازي الموت”.

وحاز فيلم “اوروفوار لا أو” (الى اللقاء فوق) عن رجلين خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها خمس جوائز من بينها افضل اخراج لالبير دوبونتيل. وفاز سوان ارلو (36 عاما) بجائزة “افضل ممثل” عن دور مزارع يواجه وباء في فيلم “بوتي بيزان” (مزارع صغير) من اخراج اوبير شارويل. ونال هذا الفيلم ثلاث مكافآت سيزار افضل فيلم اول وأفضل ممثلة في دور ثانوي لسارة جيرودو.

وحازت جان باليبار جائزة “افضل ممثلة” عن دورها في “باربارا” لماتيو امالريك الذي تؤدي فيه دور المغنية الفرنسية باربارا.

وعند تسلمها جائزتها تطرقت الممثلة البالغة 49 عاما “الى كل هذه الاشياء التي نتحدث عنها، المضايقات الخطرة لا بل الجرائم” في اشارة الى العنف الذي تتعرض له المرأة.

اما “سيزار أفضل موهبة جديدة” في صفوف النساء فكانت من نصيب الممثلة والمغنية كاميليا جوردانا عن دورها في فيلم “لو بريو” لايفان اتال. وتميز الحفل ايضا بتكريم الفنانين الراحلين خلال العام المنصرم وهم جان مورو ودانييل داريو وجان روشفور وجوني هاليداي الذي سلمت ابنته الممثلة لورا سميت احدى الجوائز.

وتسلمت الممثلة الاسبانية بينلوبي كروز، التي بدا عليها التأثر الكبير وبكت، جائزة فخرية عن مجمل مسيرتها من المخرج بيدرو المودوفار.

وذهبت “سيزار افضل فيلم اجنبي” الى “في غايب الحب” للروسي اندريي زفياغينتسيف المرشح ايضا لجوائز الاوسكار التي تمنح اليوم.