13٫4 ألف نسخة من مطبوعات الجامعة حصيلة مبيعات معرض القاهرة للكتاب

شارك مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في الفترة 26يناير إلى 10 فبراير الجاري، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من الهيئة المصرية العامة للكتاب حيث بلغت مبيعات جناح مجلس النشر العلمي 13 ألفا و 361 نسخة من مطبوعات الجامعة.

وتأتي مشاركة المجلس في هذا المعرض من واقع ممارسة جامعة الكويت لدورها الحضاري في دعم التظاهرات الثقافية من خلال المشاركة بإنتاجها العلمي، والتعريف بإصداراتها القيمة، كي تكون جسرا للتواصل مع الأشقاء والأصدقاء حاضرا ومستقبلا، والاستجابة للإقبال الجماهيري الكبير لمطبوعاتها.

وبلغ مجموع الدور المشاركة (849) دار نشر عربية وأجنبية، يمثلون 27 دولة؛ عرضت إصداراتها في مختلف الموضوعات العلمية والأدبية والفنية والتراثية، كما شهد المعرض أنشطة ثقافية وفنية ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية وموسيقية وقصصية وأدبية شارك فيها عدد من العلماء والأدباء العرب، حيث مثل مجلس النشر العلمي في هذا المعرض السيد سامي الوهيبي.

واستقطب الجناح جمهور الزائرين، الذين ينتمون إلى شريحة الأكاديميين، وأساتذة الجامعات وطلبتها، إذ أبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي لمحتويات المجلات العلمية ومؤلفات لجنة التأليف والتعريب والنشر، التي سارعوا إلى اقتنائها بشكل ملحوظ، نفدت على إثره معظمها، الأمر الذي يؤكد ثقة القارئ بها، ويعكس درجة الإقبال عليها.

وحقق جناح مجلس النشر العلمي رقماً كبيراً في بيع المطبوعات بتقديرات فاقت حجم التوقعات رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الشارع المصري، وارتفاع قيمة المبيعات 100%، حيث تم بيع 13361 نسخة.

واثمرت هذه المشاركة عن نتائج طيبة، حيث تم التعريف بمطبوعات جامعة الكويت، والتواصل مع الزائرين من باحثين مهتمين وقراء متابعين وشخصيات أكاديمية، بما يعزز حركة النشر العلمي ويوطد الصلات العلمية مع الغير، فضلا عن إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية ثقافية رائدة، تقوم بنشر إنتاجها العلمي خارج حدودهـا.