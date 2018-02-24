14٫2 % ارتفاع اجمالي أدوات الدين العام إلى 4.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر

قال التقرير حول إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2017 ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 1.500 مليار دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2016، ليصبح 4.767 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2017، أي ما نسبته نحو 14.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.250%، ولمدة سنتين 2.500%، ولمدة 3 سنوات 2.625%، ولمدة 5 سنوات 3.000%، ولمدة 7 سنوات 3.375%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية ديسمبر 2016).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2017، قد بلغ نحو 35.398 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 55.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.091 مليار دينار ، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.067 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 42.6%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.438 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.973 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 72.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.664 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.091 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.971 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي، (نحو 7.759 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.342 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 9.4%، (نحو 3.147 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 1.858 مليار دينار ك ير البنوك- نحو 1.318 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.7%، (نحو 1.483 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 42.138 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 66.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.326 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.401 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 84%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.668 مليار دينار كويتي،