14 مستهتراً في قبضة أمن الجهراء

كتب – منيف نايف:
اسفرت حملات مديرية امن الجهراء عن ضبط 14 مستهترا وحجز مركباتهم.
وانطلقت الحملات من شارع النجاشي في تيماء وشنوا حملة امنية موسعة اسفرت عن ضبط 14 مستهترا ومتجمهرا وحجز مركباتهم، حيث جاءت الحملة بعد توافد العشرات من المستهترين على شارع النجاشي ويستعرضون بمركباتهم على مدى اليومين الماضيين.
وتابع المصدر ان المستهترين جرى احالتهم الى نظارة مخفر تيماء تمهيدا لإحالتهم الى نظارة المرور وحجز مركباتهم.
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