15 مليار دولار لتصدير الغاز الإسرائيلي لشركة مصرية

تل أبيب – رويترز: قالت ديليك للحفر أمس ان الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الاسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الى شركة دولفينوس المصرية.

وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز الى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط. وقالت ديليك في بيان انها وشريكتها نوبل انرجي التي مقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الانابيب.

ومن بين الخيارات الاخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الانابيب الاردني الاسرائيلي الجاري بناؤه في اطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الاردنية بالغاز من حقل لوثيان.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك للحفر لرويترز «مصر تتحول الى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الاولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل».

وفي مصر قال مصدر حكومي ان الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج.

وأضاف معلقا على الصفقة «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في اطار توفير احتياجاتها بالاضافة الى اسالة الغاز واعادة تصديره مرة أخرى».

وقال وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز ان اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي ستقوي العلاقات بين بلاده ومصر.