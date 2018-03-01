تستضيف النسخة الرابعة من ملتقى قمرة، السنوي الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام بين 9 و14 مارس الجاري لدعم تطوير صناع أفلام الواعدين، نحو 150 محترفاً وخبيراً في القطاع السينمائي يشرفون على 34 مشروع فيلم، معظمها من إخراج صناع أفلام واعدين يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية.

وإلى جانب هؤلاء الخبراء السينمائيين، سيضم الملتقى مخرجي أفلام معروفين ومديري مهرجانات سينمائية دولية ومنتجين واستشاريين سيناريو وموزعين ومختصين في البث وغيرهم من العاملين في هذه الصناعة.

وتتضمن قائمة السينمائيين المشاركين في “قمرة” 2018 ممثلين عن 15 مهرجاناً سينمائياً دولياً وتنفيذياً من عدد من أهم شركات الإنتاج السينمائي الرائدة في العالم وكذلك شركات المبيعات والتوزيع والهيئات الثقافية ووكالات التمويل.

ويحضر المشاركون في “قمرة” من مناطق مختلفة من العالم تمتد من الأرجنتين إلى سنغافورة، السويد وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، وصولاً إلى الولايات المتحدة. كما يشارك سينمائيون من دول المنطقة من الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين وتونس.

يبحث ملتقى “قمرة” 34 مشروعاً من 25 بلداً في مختلف مراحل الإنتاج، وتقدم الجلسات في قسمين: الأول يضم الجلسات التعليمية، وورش العمل والاستشارات واللقاءات الشخصية للمشاريع في مرحلة التطوير، والثاني يتكون من سلسلة من المشاريع قيد التنفيذ وعروض الأفلام في مرحلة مونتاج الصورة وجلسات الآراء للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويغطي “قمرة” رحلة الفيلم من كتابة السيناريو إلى عرضه على الشاشة وما بعدها، من ضمنها أفلام وفق الطلب والمنصات الإلكترونية على الإنترنت.

ومن بين الأسماء الرائدة التي ستحضر “قمرة” في هذا العام، المنتجة ويندي دينج مردوخ، الرئيس التنفيذي لشركة “راديكال ميديا” جون كيمن، فونا مادوكا مسؤولة المحتوى في قسم الأفلام الروائية والوثائقية العالمية الطويلة في “نتفليكس”، بوبي آلن نائب الرئيس للمحتوى في “موبي”، المشرفون على صناع الأفلام غسان سلهب وآن ماري جاسر وكوثر بن هانية وتالا حديد، مارك أدامز المدير الفني لمهرجان “أدنبره” ، كاميرون بيلي المدير الفني لمهرجان “تورنتو”، بول فيدربوش المدير الدولي لبرنامج الأفلام الطويلة في مهرجان “صندانس”، ميرشاد بوريفاترا مدير مهرجان “سراييفو”، جوانا فنسنت المدير التنفيذي لمشروع صناع الأفلام المستقلين، كريستوف ليبارك المدير الفني لليلة المخرجين في مهرجان “كان” ، كارا كوسومانو مدير البرمجة في مهرجان “ترايبكا”، بيرو باير مدير مهرجان روتردام السينمائي، بالإضافة إلى عدد من المختصين في عالم السينما.