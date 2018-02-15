150 ديناراً بدل إيجار للمطلقات ومراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في خطوة جديدة لتمكين المرأة من حقوقها وتعزيز مكتسباتها وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها امس على اقتراح برغبة يقضي بمنح الكويتية المطلقة ممن لديها أبناء بدل إيجار بواقع 150 دينارا شهريا،فيما ابدت وزارة الشؤون الاجتماعية تعاونها الكامل لاقرار قانون مكافحة العنف الاسري.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع: اتفقنا مع وزارة الشؤون على الدفع بقانون مكافحة العنف الأسري الذي تقدم به فريق ايثار التطوعي وتبنته اللجنة والرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم المتصلة به.

واوضحت الهاشم أن الفكرة من القانون توفير مركز رسمي لإيواء النساء من ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل المعتدى عليهن وتقديم المساعدة القانونية والنفسية لهن وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى، مبينة انه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون على انشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية البالغة 80 جهة.

واشارت الى أن اللجنة ستسعى الى انجاز تقريرها بشأن القانون في اجتماعها المقرر في 8 مارس المقبل تمهيدا لادراجه على جدول الاعمال واقراره.

من جهته، أشاد النائب د. حمود الخضير بقرار اللجنة بالموافقة على اقتراحه المتعلق بصرف بدل إيجار للمطلقة الكويتية التي لديها أولاد من زوج غير كويتي،داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس في سرعة تطبيق هذا الاقتراح.

وأضاف في تصريح صحافي: إن الاقتراح يأتي في إطار المساعي الرامية إلى إنصاف المرأة الكويتية وتذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل حصولها على العيش الكريم المكفول لها دستوريا، معربا عن الأمل في أن يضع مجلس الأمة في مقدمة أولوياته القضايا التي تخص المرأة الكويتية في مختلف المجالات.