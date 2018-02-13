175 ألف دولار تعويضا لشرطي رفض قتل أسود

واشنطن- أ ف ب:

سيحصل شرطي اميركي في ولاية فيرجينيا الغربية على مبلغ 175 ألف دولار بعدما رفض إطلاق الرصاص على رجل أسود مشتبه فيه، وذلك تعويضا عن طرده التعسفي من الخدمة.

ووقّعت سلطات مدينة ويرتون حيث كان يعمل الشرطي ستيفن مادر، اتفاقا معه بالتراضي ينصّ على تعويضه ماليا مقابل عدم رفعه دعوى قضائية احتجاجا على قرار طرده.

فقد اعلنت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية، ان في السادس من مايو 2016، تدخّل هذا الشرطي البالغ 27 عاما في عراك نشب بين زوجين في المدينة، بعدما طلبت الزوجة نجدة الشرطة.

وحين وصل إلى المكان وجد الزوج، وهو رجل أسود يضع يديه خلف ظهره، فطلب منه رفعهما، ولما تبيّن له أنه يحمل سلاحا ناريا طلب منه إلقائه فلم يستجب بل قال له:” أطلق النار عليّ”.

لكن الشرطي عمد إلى تهدئة الموقف تنفيذا للتدريبات الشرطية، ونظر في عيني المشتبه فيه وقال:” لن أطلق النار عليك يا أخي”.

في ذلك الوقت، وصل شرطيان آخران ولما وجّه المشتبه فيه سلاحه تجاههما أطلق أحدهما الرصاص عليه فأرداه قتيلا.

لكن تبيّن بعد ذلك أن السلاح الذي كان في يد الضحية لم يكن معدّا لإطلاق الرصاص.

إثر ذلك، اتهم المسؤولون في المدينة مادر بعدم التصرف كما يجب فطردوه، أما الشرطي الذي قتل المشتبه فيه فلم يتعرّض لأي ملاحقة.