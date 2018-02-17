تبدأ اليوم شبكة قنوات تلفزيون “أبوظبي” دورتها البرامجية التي تضم 18 برنامجاً جديداً متنوعاً وعدداً من الأعمال الدرامية العربية والخليجية ستعرض على قناتي “أبوظبي” والامارات” وتستمر حتى شهر رمضان المقبل.

تعرض قناة “أبوظبي” مجموعة من البرامج الجديدة تتنوع بين الاجتماعية، الفنية، والشبابية بأسلوب عصري مبتكر وفق أعلى معايير الإنتاج العالمية موجهة للأسرة العربية في الخليج والوطن العربي ، أبرزها برنامج “صباح الدار” الذي يعود بحلته الجديدة وبتوقيت جديد في الحادية عشرة صباحاً بين الأحد والخميس، ساعياً إلى تقديم جرعة سريعة ومشوقة من الموضوعات التي تغطي كافة نواحي الحياة بشكل خفيف.

وخصصت القناة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت أبوظبي لعرض مجموعة من البرامج الترفيهية الشبابية المتنوعة، من بينها برنامج “Day Out” الذي سيعرض الخميس، ويجمع في كل حلقة اثنين من نجوم الوطن العربي، لقضاء يوم كامل في بلد سياحي نتعرف فيه على أهم المرافق السياحية وأيضاً على اهتمامات كل من نجمي الحلقة.

كما تعرض القناة الأحد برنامج “قعدة رجالة”، حيث تقع ضيفة الحلقة فريسة لمقلب طريف يجهزه لها كل من إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل، الذين يستضيفون في البرنامج أهم نجمات الوسط الفني العربي، أما يوم الجمعة فسيستعرض أهم صيحات الموضة والأزياء العالمية والتجميل والديكور بشكل عصري مميز في برنامج “فخامة” مع رحاب عبدالله.

وستعرض القناة أيضاً برنامج “Swipe & Click” الشبابي الذي يعنى بأحدث إصدارات التكنولوجيا أيام الاثنين، إلى جانب برنامج “أكسجين” أيام الثلاثاء من تقديم الدكتور جمال الكعبي، لإيجاد حلول للمشاكل الصحية التي تواجه أفراد الأسرة. أما البرنامج الشبابي “جيل السعادة” الذي يعرض كل أربعاء، فتدور فكرته حول اهتمامات الشباب في الوطن العربي.

في التاسعة والنصف مساء هناك باقة من البرامج والمجلات التلفزيونية مثل برنامج “الذكاء الاصطناعي” الذي يستعرض التطوير التقني الحاصل في عالم الذكاء الاصطناعي ويعرف بالإمكانات والاستخدامات اللامحدودة في هذا المجال عالمياً. وبرنامج “عازفات”، يقدم عازفة محترفة لآلة موسيقية معينة في إطار فني ثقافي يتضمن سيرة حياة الفنانة ورحلتها مع الموسيقى والآلة التي تعزف عليها. وبرنامج “حكاية التنوير” الثقافي، الذي يستعرض قصة التنوير في التاريخ الإنساني منذ بداية الحضارات وحتى العصر الحديث و”ألوان الحياة” وهو الموسم الجديد من برنامج “ألواني” من تقديم مطر بن لاحج.

وستخصص القناة ساعة يومية لمتابعي برامج “لايف ستايل”، التي تضم مجموعة متنوعة من الفقرات والبرامج العالمية التي تختص بالطبخ والديكور والسياحة وغيرها من المواضيع الحياتية مدبلجة إلى العربية.

وستعرض قناة أبوظبي لمشاهديها مجموعة من اشهر المسلسلات الخليجية والعربية، من بينها العرض الأول لمسلسل “بيت السلايف” المصري من بطولة بوسي، منة فضالي وعبير صبري عند الساعة السابعة مساءً من الأحد إلى الخميس.

كما تعرض القناة حصرياً وللمرة الأولى الدراما السعودية الأسبوعية “بشر”، من بطولة إبراهيم الحساوي، خالد صقر، مرام، نواف المهنا، عند الساعة الحادية عشرة ليلاً أيام الجمعة.

ولمحبي الدراما الأجنبية المترجمة، يعرض المسلسل ” CEDAR COV” عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من الأحد الى الخميس.

وتركز قناة “الامارات” على المحتوى الإعلامي الذي يحاكي الهوية الإماراتية، وتراثها الشعبي وأنماط الحياة فيها. إذ تشهد القناة تخصيص ساعة يومياً لتخليد ذكرى الشيخ زايد رحمه الله بالتزامن مع “عام زايد”، وتعرض فيها برنامج “زايد الخير” متضمنا مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية الخاصة بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “من الأحد إلى الخميس عند الساعة العاشرة مساءً.

أما يوما الجمعة والسبت فموعدنا مع البرنامج الحواري “شخصيات في مئوية زايد” من تقديم د. علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، الذي يتناول سيرة الشيخ زايد “طيب الله ثراه” من منظور الشخصيات التي عاصرته.

وتعرض قناة “الإمارات” برنامج “عندما يأتي المساء” عند التاسعة مساءً من الأحد إلى الخميس، لتغطية أبرز الفعاليات بأسلوب مبتكر وممتع .

وتأخذ القناة مشاهديها الى الزمن الجميل من خلال ساعة يومية بعنوان ” من الذاكرة ” تعرض خلالها من أرشيف أبوظبي للإعلام أهم وأجمل الانتاجات المحلية من المسلسلات والبرامج والمسرحيات والأغنيات القديمة وذلك عند الساعة السابعة مساءً. كما ستعرض قناة الإمارات مواسم جديدة من برامجها الأسبوعية المنوعة مثل “فعاليات”, “صنع في الإمارات”, “الحكومة الذكية” و “استدامة ” الذي يعرض جهود دولة الإمارات للحفاظ على البيئة، فضلاً عن برنامجي “تراثنا التليد”

و “أصحاب الهمم”.