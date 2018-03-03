18 كأسا لمتسابقي الـ”دراغ ريس” في البحرين

حقق متسابقي بنادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية المراكز الاولى في الجولة الرابعة من بطولة البحرين لسباق السرعة ال(دراغ.ريس) التي اختتمت منافساتها فجر امس على حلبة البحرين الدولية.

وحصد المتسابقون 18 كأسا على صعيد منافسات السيارات ومنافسات الدراجات النارية في هذه البطولة التي تعتبر الاقوى في مجال سباقات السرعة على مستوى المنطقة ويشارك فيها نخبة من افضل المتسابقين.

وفي فئة السيارات (برومود) حقق المتسابق تركي الحميدي المركز الاول وجابر المغربي المركز الثالث فيما جاء محمد قاسم في المركز الاول وتركي الحميدي ثانيا في فئة (سوبر ستريت) وفي فئة (ستريت) حصد محمد سليمان المركز الاول.

وحقق المتسابق فرج العجمي المركز الثاني في فئة (اوت لو) فيما جاء المتسابق سليمان العريعر بالمركز الثاني في فئة (10٫5).

اما في فئة (9٫5) فقد جاء بالمركز الاول المتسابق فواز كرم فيما حقق المتسابق عدنان ضيف الله المركز الثاني في فئة (8٫5).

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية في فئة (ستريت) حقق احمد العروج وخالد الفوزان المركزين الاول والثاني على التوالي فيما جاء المتسابقان بدر بن عيدان ويعقوب العلي بالمركزين الاول والثاني على التوالي في فئة (سوبر ستريت).

وفي فئة (برو بايك) حقق المتسابقان مشعل الصبر ومحمد العواد المركزين الاول والثاني على التوالي.

وفي هذا السياق اشاد رئيس اللجنة العليا ل(دراغ.ريس) في نادي باسل الصباح الشيخ دعيج الفهد بالمستوى المتميز للمتسابقين الكويتيين وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

واكد حرص جميع اللاعبين على تحقيق مراكز مشرفة في هذه الرياضة وذلك لمواصلة تقديم الصورة الحقيقية الراقية التي وصلت اليها رياضة المحركات وخصوصا سباقات السرعة في الكويت.

وقال: ان التجهيز الجيد والاستعداد المدروس للفرق الكويتية المشاركة كانا السبب الرئيسي في تحقيق النتائج الإيجابية وتشريف سمعة الكويت بهذا المحفل الاقليمي الكبير لرياضة المحركات.