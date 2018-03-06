18 لاعبا في قائمة عنابي الصالات لدولية الكويت

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

اختار أحمد المناعي مدرب منتخب قطر لكرة الصالات 18 لاعبا ضمن القائمة المشاركة في البطولة الدولية الودية بـالكويت التي تقام خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من شهر ابريل المقبل بمشاركة 8 منتخبات هي الكويت المستضيفة وقطر والبحرين وايران والبرازيل وايطاليا وانكلترا ومصر.

وضمت قائمة منتخب قطر (سعد بلال الشهواني وسعيد غلام البلوشي ومحمد مانع وجوهر ناصر السويدي وطلال النعيمي وعبدالرحمن الحمادي ومحمود عبدالله وأرحمة أحمد الكواري ويوسف الأنصاري ومبارك يوسف المهيزع وعيسى خلفان وأحمد خليل وصالح طه الشاميه ومبارك الجربوعي وعمرو بوحه وراشد الكبيسي ومحمد منير وحازم سليم).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريباته خلال الفترة المقبلة حتى موعد السفر للكويت من اجل المشاركة في البطولة، والتي يسعى خلالها العنابي لتحقيق نتائج جيدة.

على جانب آخر تأكد غياب البرازيلي باتريك فابيانو لاعب نادي قطر والمعار إليه من نادي الكويت لمدة 3 اسابيع بعد أن اثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في أربطة «الأنكل» ليغيب على إثرها لنهاية منافسات الدوري القطري.

وكان فابيانو تعرض للاصابة أمام أم صلال في الجولة 19 من الدوري، في أول مباراة بعد العودة من الاصابة والتي ابعدته عن الفريق 3 اسابيع ايضا.