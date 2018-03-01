180 ألف دولار لثلاث نساء أجبرن على خلع الحجاب

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأميركية موافقتها على دفع 180 ألف دولار لثلاث نساء أجبرتهن الشرطة على خلع حجابهن لالتقاط صورة بطاقة الهوية القضائية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محامية النساء الثلاث تهاني عبوشي، قولها إن كل سيدة من موكلاتها الثلاث ستحصل على 60 ألف دولار بعد اتفاق تم التوصل إليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فدرالية في بروكلين حيث تم توقيفهن سابقا.

واعتبرت عبوشي قرار سلطات المدينة «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وثمنت «الجهد المشترك» الذي بذل لتحسين «دليل إجراءات» الشرطة.

بدورها قالت متحدثة باسم الجهاز القضائي في نيويورك إن «تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل الأطراف المعنيين».

وأوقفت إحدى النساء الثلاث العام 2012 فيما أوقفت الاثنتان الأخريان سنة 2015 وتقدمن في وقت لاحق بشكوى جماعية ضد البلدية والشرطة في نيويورك.

ومنذ البت في القضية، تلقت شرطة نيويورك تعليمات جديدة تسمح للموقوفات المحجبات، الذهاب إلى غرفة خاصة منفصلة لالتقاط إحدى الشرطيات الصور لهن.