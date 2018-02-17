15.5 ألف طالب في “الثانوية” أهدروا 80 مليوناً و6 آلاف في “الابتدائية” بتكلفة 16 مليوناً

كتبت – رنا سالم:

رغم ارتفاع معدلات ونسب النجاح في جميع المراحل التعليمية وضعف المخرجات في الوقت ذاته، أظهرت دراسة تربوية حديثة وجود هدر مالي كبير ناتج عن الخلل في النظام التعليمي وارتفاع معدلات رسوب الطلبة، كاشفة عن رسوب 43 الفا و965 طالبا وطالبة في المراحل التعليمية كافة بين عامي 2009 و2014 كبدوا وزارة التربية والميزانية العامة للدولة هدرا بقيمة 189 مليونا و483 الفا و925 دينارا.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن قطاع التخطيط والمعلومات في وزارة التربية وحصلت “السياسة” على نسخة منها الهدر المالي التربوي ليضاف الى ضعف مخرجات التعليم العام وتدني نتائج طلبة الكويت في الاختبارات الدولية فضلا عن تصنيف التعليم في الكويت الأسوأ خليجيا والـ 96 من بين 130 دولة على المستى العالمي.

وفي مقابل ارتفاع معدلات النجاح في الثانوية العامة، سجلت الدراسة هدرا ماليا هو الأعلى في هذه المرحلة بقيمة 80 مليونا و794 الفا و86 دينارا بسبب رسوب 15 الفا و598 طالبا، مبينة أن اقل قيمة اجمالية للهدر هي في المرحلة الابتدائية وبلغت 16 مليونا و440 الفا و842 دينارا بإجمالي رسوب 6 الاف و248 طالبا.

أضافت الدراسة التي اعدتها رئيس قسم اقتصاديات التعليم في مراقبة التخطيط الاقتصادي سميرة الفارس، أن “إجمالي الهدر المالي في المرحلة المتوسطة خلال السنوات الاربع بلغ 92 مليونا و248 الفا بإجمالي رسوب 22 الفاً و119 طالبا”، مشيرة الى ان “الهدر المالي وعدد الراسبين في مدارس البنين اعلى من مدارس البنات حيث بلغ عدد الراسبين 13 ألفا و803 طلاب مقارنة بأعداد البنات الراسبات اللاتي بلغ عددهن 8 آلاف و316 طالبة”.

وذكرت، أن أعلى قيمة للهدر المالي في المرحلة المتوسطة كانت خلال العام الدراسي 2012 – 2013 بقيمة 26 مليونا و388 الفا، في حين ان اقل قيمة للهدر كانت في العام الدراسي 2009 – 2010 وبلغت 19 مليونا و520 الفا، مضيفة أن قيمة الهدر في المرحلة الثانوية قفزت الى الضعف في العام 2012 – 2013 وسجلت 30 مليونا و59 الفا، بينما كانت الأقل في 2011 – 2012 وتساوي 16 مليونا و766 الفا.

وفيما بينت الدراسة ان اعلى قيمة للهدر الناتج عن الرسوب في المرحلة الابتدائية بلغت 8 ملايين و602 الف في العام 2012 – 2013، وكانت اقل قيمة للهدر في العام 2010 – 2011 حيث بلغت 4 ملايين و292 الفا، اوضحت ان قيمة الهدر تتزايد كلما تقدمت السنوات الدراسية إذ بلغت اقل قيمة للهدر المالي 41 مليونا في العام 2009 – 2010 وبلغت اعلى قيمة 65 مليونا عن العام الدراسي 2012 – 2013.

في سياق تربوي آخر، تبدأ وزارة التربية عقد اختبارات الوظائف الإشرافية الإلكترونية صباح اليوم الأحد لفئة رئيس قسم ومدير ومدير مساعد على فترتين فترة صباحية ومسائية، الأولى بمركز تدريب الجابرية والثانية في مركز تدريب مبارك الكبير في الفترة المسائية، وذلك حتى الخميس المقبل.