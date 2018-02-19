20٫4 ٪ ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في يناير 2018

طوكيو – (كونا): أظهرت بيانات رسمية أمس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع بنسبة 20.4 في المئة في يناير الماضي على أساس سنوي ليبلغ 59.2 مليار ين (556 مليون دولار) للشهر الـ13 على التوالي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في بيانات اولية ان دولة الكويت حافظت على الفائض التجاري مع اليابان المعروف بـ (الحبر الاسود) للسنة العاشرة على التوالي. واضافت ان اجمالي صادرات الكويت الى اليابان ارتفع على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 21.2 في المئة للشهر ال13 على التوالي ليصل الى 77 مليار ين (723 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة أن واردات الكويت من اليابان نمت ايضا في يناير الماضي بنسبة 24 في المئة لتصل الى 17.8 مليار ين (169 مليون دولار) مسجلة بذلك ارتفاعا للمرة الثالثة على التوالي.

وبينت ان العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة زاد في يناير الماضي بنسبة 18.1 في المئة ليصل الى 667.4 مليار ين (6.7 مليار دولار) كما ارتفعت صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 15.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

وقالت الوزارة ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 95.4 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان نمت بنسبة 14.8 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

واضافت ان اجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان ارتفع ايضا بنسبة 6.5 في المئة بسبب قوة الطلب على المركبات والاليات والمعدات الالكترونية.

وكان الاقتصاد الياباني ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل فائضا عالميا يقدر ب 943.4 مليار ين ياباني (8.9 مليار دولار أميركي) في يناير وهو الشهر الثامن على التوالي مدعوما بالطلب الخارجي القوي على السيارات الكبيرة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والصلب.

وزادت الصادرات الاجمالية بنسبة 12.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي في حين نمت الواردات بنسبة 7.9 في المئة وارتفعت قيمة النفط الخام بنسبة 11.4 في المئة.