20 شخصا اقتحموا مستشفى لتحرير تاجر المخدرات

مدريد- أ ف ب:

اقتحم نحو عشرين شخصا مستشفى في جنوب اسبانيا مساء يوم الثلاثاء الماضي لتحرير تاجر مخدرات كان تحت حراسة شرطيين.

وكشفت بلدية لا لينيا حيث وقعت الحادثة في المدينة الواقعة في منطقة قادس الجنوبية عن أن عنصري الشرطة فضّلا عدم استخدام أسلحتهما رغم خطورة الوضع، تفاديا لتفاقم الأمور.

وقد نُقل الموقوف إلى المستشفى ليُعالج بعد أن طاردته الشرطة عندما كان على متن دراجته النارية بعد الظهر يوم الثلاثاء الماضي.

وسرعان ما حضر نحو عشرين شخصا إلى المستشفى واصطحبوه وغادروا في سيارات عدة.

وغالبا ما يندد رئيس بلدية لا لينيا خوان فرانكو بالفلتان الأمني السائد في هذه المدينة الواقعة على بعد بضعة أمتار من مضيق جبل طارق ويقطنها 65 ألف نسمة، وغالبا ما يتوافد إليها التجار مع حمولات القنب الهندي المهرّبة من المغرب.

ولا يتوانى تجّار المخدرات والسلع المهرّبة على أنواعها عن التعرّض علانية للشرطة التي تشتكي من جهتها من نقص في العديد والعتاد.