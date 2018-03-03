75٪ من الكويتيين فوق الستين و 30٪ فوق الأربعين مصابون بالضعف

85٪ من مرضى السكري مصابون بالعجز الجنسي وفي حاجة لمعالجتهم والاهتمام بهم

الجهاز التعويضي القابل للنفخ الأكثر انتشارا يستخدم مضخة صغيرة تحت جلد الخصية

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد استشاري أمراض المسالك البولية والأستاذ فى كلية الطب بجامعة الكويت رئيس رابطة المسالك البولية الدكتور عادل الحنيان ارتفاع معدل الضعف الجنسي بين الرجال في الكويت، ليصل إلى 75% للفئة العمرية من 60عاماً فما فوق، و30% بعد سن الأربعين، و20% لدى من هم دون ذلك.

جاء ذلك في تصريح صحافي للحنيان على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل الذي بحث آخر المستجدات الطبية المتعلقة بأمراض صحة الرجل كالضعف الجنسي ومشاكل الإنجاب والعقم.

وأشار الى ان مشاكل الضعف الجنسي مرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب، وكذلك التدخين الذي يعد في مقدمة مسببات الاصابة بالضعف الجنسي.

وأكد الحنيان أن نسبة مرضى السكري المصابين بالعجز الجنسي في البلاد بلغت 85%، وذلك بحسب آخر دراسة أجريت في البلاد، لذا شدد على ضرورة اهتمام الأطباء المعالجين بالجانب الجنسي عند مرضى السكري، والاطمئنان على حياتهم الجنسية لمعالجتهم ان لزم الامر.

وفيما يتعلق بالمؤتمر، اشار الى ان المؤتمر تضمن اجراء خمسة عمليات جراحية والكشف على الحالات على مدار يومين، بالإضافة إلى محاضرات وحضور أطباء من دول أوروبية.

وعن العلاجات الحديثة، لفت الى أن عمليات الأجهزة التعويضية تعد حلاً فعلياً وممتازاً لحالات الضعف الجنسي الشديد، فهي تحقق الرضا الجنسي بين الأزواج، وتعيد لهم الحياة الجنسية الطبيعية من دون اي أدوية او حقن مقوية، ولفت الى وجود عدة أنواع من الأجهزة التعويضية، منها الصلب المرن والقابل للنفخ “TITAN” والذي يعد الأكثر انتشارا بين المرضى، باعتباره مشابها للوضع الطبيعي، بحيث يمكن للمريض تشغيله بمضخة صغيرة تحت جلد كيس الخصية، فيكون في وضع الانتصاب، وبعد الانتهاء يتم ضغط زر لإرجاعه لوضع الارتخاء.