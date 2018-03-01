عواصم – وكالات:

أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فينيديكتوف، أن عودة الاستقرار والسلام إلى سورية يعيقها التدخل الخارجي في الأزمة السورية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن فينيديكتوف قوله إن “عودة الاستقرار والسلام إلى سورية يعيقها التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية، فمثلاً في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسورية هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أميركية”.

وأضاف فينيديكتوف، إن “المسلحين يتنقلون بحرية أمام أعين العسكريين الأميركيين في منطقة التنف بسورية، علما أن المنطقة مغلقة أمام قافلات مساعدات الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “الوضع محير أيضا عندما تحتل عمليا الولايات المتحدة، دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومترا حول التنف على الحدود السورية الأردنية، في هذه المنطقة يوجد مخيم الركبان للاجئين، حيث يتنقل المسلحون أمام أعين القوات المسلحة الأميركية”، متهماً أميركا باستفزاز تركيا للقيام بعملية عفرين شمال سورية من خلال تسليحها الأكراد بأحدث الأسلحة وتشجيع الإنفصالية في الوسط الكردي.

في غضون ذلك، دخلت أمس، قافلة مساعدات إنسانية تابعة لللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عفرين شمال سورية، هي الأولى منذ بدء القوات التركية هجوماً هناك، فيما تعرضت قافلة المساعدات لقصف من جيش تركيا التي أكدت أ قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في سورية لن يؤثر على عملية “غصن الزيتون”.

من جهة أخرى، أتمت الهدنة الانسانية التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق يومها الثالث أمس، من دون أن يسجل خلالها خروج مدنيين عبر المعبر المحدد لذلك شمال شرق دمشق.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن عدم خروج مدنيين عبر معبر الوافدين الواقع شمال شرق مدينة دوما، الذي يفتح خلال الهدنة كممر إنساني، وذلك منذ بدء تطبيق الهدنة الروسية الثلاثاء الماضي، باستثناء مواطنين باكستانيين خرجا أول من أمس، بموجب مفاوضات منفصلة تولتها السفارة الباكستانية في دمشق.

وذكر المرصد أنه قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ عند التاسعة (07,00 ت غ) بتوقيت دمشق أمس، قتل ثمانية مدنيين جراء غارات شنتها قوات النظام واستهدفت مناطق عدة بينها دوما وكفربطنا.

ولفت إلى أن قوات النظام بعد معارك مع فصيل “جيش الاسلام”، سيطرت على بلدة حوش الظواهرة وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة المرج، في وقت تدور معارك عنيفة في محيط بلدة الشيفونية.

في سياق متصل، أعلنت الامم المتحدة، أمس، أن خطة الهدنة الروسية تحتاج لتحديث للسماح بتوصيل المساعدات وتنفيذ عمليات الاجلاء الطبي والتي ينبغي ألا ترتبط بصفقات تبادل أسرى.

وأعربت عن الأمل في ايصال المساعدة الانسانية الى دوما الغوطة الشرقية، خلال أيام”، نعتبرة هدنة الساعات الخمس “ليست كافية”.

وقال مبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، عقب اجتماع المجموعة الدولية المعنية بالشان الانساني في سورية، بجنيف “لن نفقد الامل في المطالبة بتطبيق كامل لوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما

ورفض تكرار تجربة حلب، مضيفاً “هناك اتصالات جادة تجرى والأيام المقبلة ستحمل معها مبادرات وأفكار” ولفت إلى أن “الأولوية تظل مركزة على وقف معاناة مدنيي الغوطة”.

وأول من أمس، قال المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ترأس الكويت دورته الحالية، إن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ في سورية.

إلى ذلك، أظهر تحليل صور أجرته وكالة أممية، دمارا جديدا واسع النطاق في منطقة مساحتها 62,5 كيلومتر مربع من الغوطة، حيث أن 29 في المئة من المنطقة لحق به دمار جديد اذ دمرت المباني بشكل كامل أو لحقت به أضرار جسيمة بينما لحقت أضرار محدودة بنحو 24 في المئة من المنطقة.